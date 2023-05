Berisha-demokratëve në Sarandë: PD nuk e pranon kurrë tjetërsimin e Parkut të Butrintit

19:11 08/05/2023

Sali Berisha ka prezantuar sot kandidatin e koalicionit opozitar për bashkinë Sarandë.

Në fjalën e tij para demokratëve, Berisha hodhi akuza ndaj kryeministrit dhe ministres Belinda Balluku. Këtë të fundit, ai e cilësoi “hajduten më të madhe” në Ballkan pas Ramës.

“Balluku është hajdutja e dytë më e madhe në Ballkan, pas Edi Ramës. E them unë këtë sepse ajo zbraz digat, pasurinë tuaj publike gjithë verën në një kohë kur ligji nuk e lejon, ua shet energjinë sekserëve të saj të cilët e risheshin në bursë dhe këto i fut ajo në xhep. Kush mund të dyshojë për këtë? 3 javë më parë inaguruan bursën me ndërhyrje të fortë ndërkombëtare dhe doli na tha se tani energjia do shitet në bursë, përsëri shitet jashtë burse, përsëri me sekserë. U bëj thirrje demokratëve të Konispolit t’ja filmojnë valixhet dhe çamëve të Konispolit u them se ajo do të ishte njeriu i fundit që mund të shkelte në Konispol.

Këto janë vetëm një aspekt, këta kandidatë nuk dalin të ballafaqohen. Hajde tregoju sarandiotëve si e bëre atë hotelin ti, me çfarë parash, nuk vjen sepse i duhet të tregojë të gjitha lidhjet. Ndërsa kandidatët tanë mund të dalin dhe të përgjigjen. Kandidati i Delvinës sikur është rritur në ishullin e drogës. A ka një krahasim? Unë e ftoj Edi Ramën, hajde urdhëro bujrum, të dalim para qytetarëve në çdo studio televizive, në çdo shesh.”

Ai premtoi se Partia Demokratike nuk do të lejojë tjetërsimin e Parkut të Butrintit.

“Unë kam qeveris, ti ke qeverisur, pse ke frikë, çfarë të tremb?! Ke frikë ti sepse ti ke vjedh, ke firmos paf paf për xhepin tënd ndaj dhe nuk del dot këtu, sepse ke firmosur në mënyrë të kundraligjshme 420 mln euro për djegësat, ke firmosur për të shpërbërë pasurinë më përrallore Parkun e Butrintit. Ju jeni këtu, por Parku i Butrintit nuk ka një të dytë në Evropë, është jo vetëm një mrekulli e civilizimit, por e Zotit dhe natyrës. Përbën një kompleks që nuk gjendet kurrë, unë jam përpjekur ta ruaj. Ai park nuk është vetëm për ne, por për gjeneratat që vijnë. Tani korrupsioni e ndau qytezën arkelogjike nga zona A dhe fondi mori qytezën ia dha Ramës e qeverisë, ky akt është i shëmtuar dhe unë ju garantoj se kryetari i bashkisë, PD nuk do pranojë kurrë të tjetërsojë këtë mrekulli.”/tvklan.al