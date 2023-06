Berisha: Dënoj terrorin e ushtruar në kampin e muxhahedinëve

14:03 20/06/2023

“Nuk përjashtoj mundësinë që të ketë të inflirtuar në kamp”

Në një deklaratë për mediat, kryedemokrati Sali Berisha është shprehur se kontrollet e ushtruara nga Policia e Shtetit në kampin e muxhahedinëve në Manëz të Durrësit përbëjnë një krim të shëmtuar dhe dhunim flagramt të ligjeve të vendit.

Gjatë fjalës së tij, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha është shprehur se dënon, sipas tij, terrorin e ushtruar në kampin e muxhahedinëve.

Sali Berisha: Inkursioni agresiv dhe banditesk i Policisë së Shtetit me urdhër të Edi Ramës në kampin e refugjatëve iranianë, në Manzë përbën një krim të shëmtuar, përbën një dhunim flagrant të të gjitha ligjeve të vendit, konventave ndërkombëtare për refugjatët, traditës shqiptare dhe detyrimit që vjen nga kjo traditë. Dënoj me ashpërsinë më të madhe terrorin fizik, psikologjik të gjithanshëm të ushtruar ndaj muxhahedinëve. Dënoj me ashpërsinë më të madhe, dhunën e egër fizike e cila ka pasur pasojë deri më tani 1 të vdekur me plagë të shumta dhe mbi 40 të plagosur, një pjesë e të cilëve janë në spitalet e vendit. Dënoj me ashpërsinë më të madhe veprimet dhe i konsideroj banditeske ato, pasi të gjitha objektet e konfiskuara janë marrë pa lënë asnjë dokument, asnjë procesverbal nga ana e Policisë së Tiranës.

Nuk përjashtoj mundësinë që brenda muxhahedinëve të ketë edhe të inflirtuar, por PD nuk pranon kurrë këtë që ka ndodhur sot, pothuajse një masakër e vërtetë në kampin e Manzës. Akuzat e formuluara nga prokuroria apo policia, sigurisht kërkonin hetim dhe gjykim, por kjo nuk mund të bëhej kurrë me një reprezalje masive ndaj refugjatëve iranianë me strehë në Shqipëri. Kjo është një ditë e zezë për vendin. 40 muxhahedinë në vatrën shqiptare u sulmuan barbarisht nga njerëz që nuk kanë as ligj dhe as moral. Ministri i familjes, autor i këtij krimi direkt, deklaroi se kanë shkelur marrëveshjen, por marrëveshjen e ka shkelur qeveria shqiptare./tvklan.al