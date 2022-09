Berisha: Dënojmë aktet e Iranit ndaj Shqipërisë

Shpërndaje







00:02 08/09/2022

“Të ndërpriten plotësisht marrëdhëniet”

Ndaj vendimit të qeverisë për dëbimin e diplomatëve të Iranit nga vendi ynë ka reaguar edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. Në një koment në rrjetet sociale, Berisha thotë se ngrirja e marrëdhënieve diplomatike me Iranin është një akt i vonuar dhe gjysmak.

“Në mënyrë të përsëritur, kemi kërkuar ndërprejen e marrëdhënieve diplomatike me regjimin e ajatollaheve të Iranit. Por kërkesat tona nuk janë marrë parasysh nga autokrati i Tiranës. Duke dënuar me forcën më të madhe të gjitha aktet subversive të Iranit ndaj Shqipërisë, sot kërkoj, jo ngrirjen por ndërprerjen e plotë të marrëdhënieve diplomatike të Shqipërisë me Republikën Islamike të Iranit”, shkruan Berisha./tvklan.al