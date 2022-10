Berisha: Dënojmë kërcënimin që Rama i bën kryetarit të sindikatave të pedagogëve, i thotë se ka qenë punonjës i SHIK

20:25 19/10/2022

Në takimin me kryetarët e degëve në Tiranë, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka shpehur mbështetjen për protestën e pedagogëve, teksa ka shtuar se gjendja e kërkimit shkencor gjatë diktaturës ka qenë më mirë se tani.

Sali Berisha: Ne nuk mund të pajtohemi kurrë me këtë gjendje. Shqipëria dhe Edi Rama kalon nga një skandal në një tjetër, nga një vjedhje në një vjedhje tjetër. Ne mbështesim çdo kauzë të drejtë. Protesta e pedagogëve është e një rëndësie jetike për shoqërinë dhe kombin. Gjendja e kërkimit shkencor, ju garantoj se ka qenë më mirë në diktaturën e Enver Hoxhës, jam dëshmitar vetë. Në diktaturë unë bëja projekt për kërkim shkencor, projektin tim e miratonte Zv/dekani për anën shkencore. Kurse ky jua ndaloi për 8 vite me radhë udhëheqjen e doktoraturave. Sot pedagogët për çdo artikull duhet të paguajnë, në diktaturë na paguanin. Sot pedagogu detyrohet të pagujë për artikullin që publikon. Këto janë qëndrime shkatërrimtare për universitetin. Universiteti është i kombit dhe është një pasuri kombëtare që duhet të mbrohet me të gjitha mundësitë. Ne e mbështesim dhe do ta mbështesim me forcën tonë kërkesën legjitime të sindikatave të universiteteve.

Berisha është shprehur në emër të PD-së se “dënojnë kërcënimin që kryeministri Edi Rama i bën kryetarit të sindikatave duke i thënë se ka qenë punonjës i SHIK-ut”.

Sali Berisha: Ne dënojmë me forcën më të madhe kërcënimet e papranueshme të Edi Ramës ndaj pedagogëve, ndaj studentëve, dënojmë me forcën më të madhe kërcënimin që i bën kërcënimit të kryetarit të sindikatave duke i thënë se ka qenë punonjës i SHIK-ut në një kohë që ai është larguar në vitin 2015 dhe e vërteta është, i shpërblyer nga qeveria e Edi Ramës sepse e vërteta është se ka qenë një ambasador i shkëlqyer, një punonjës i përgjegjshëm i atij instituicioni por ka një kryeministër gangster që nuk e di se çfarë flet dhe duhet që patjetër të gjithë të thonë atë që thotë ku se përndryshe janë armiq./tvklan.al