Berisha dhe Meta bëjnë opozitë më të fortë nëse Basha nuk tërhiqet? Si përgjigjet Bujar Nishani

23:06 02/12/2021

Ish-Presidenti Bujar Nishani ka deklaruar nga emisioni “Opinion” se PD duhet të unifikojë faktorin opozitar. Përgjigja e ish-kreut të shtetit erdhi pas pyetjes së Fevziut për idenë se Berisha dhe Meta mund të bëjnë së bashku një opozitë më të fortë nëse Basha nuk tërhiqet.

Blendi Fevziu: Qarkullon në rrethet informale një ide që nëse Basha nuk tërhiqet, Berisha me mbështetësit e tij, së bashku me Metën, që një ditë mund të largohet nga Presidenca, mund të bëjnë një opozitë më të fortë që do të thotë më radikale, më përballëse? Mund të ndodhë kjo?

Bujar Nishani: Bashkimi i të gjithë faktorëve opozitarë sepse nuk është vetëm PD aktor opozitar. Jo vetëm LSI dhe parti të tjera, janë edhe aktorë jashtë partive politike, janë komponentë të shoqërisë. PD nuk ka luksin që të shmangë unifikimin e faktorit opozitar. Unë mendoj që një nga platformat e ardhshme të PD do të jetë edhe kjo, unifikimi i faktorit opozitar edhe përtej partive politike. Për të dalë teka jo që thashë në fillim që PD duhet të definojë figurën e saj, përmbajtjen e saj dhe thelbin e saj për atë që duhet të jetë opozita e periudhës 2021-2025.

Sa i përket përplasjes aktuale në PD, Nishani tha se ka mundësi për kompromis mes palëve.

“Në momentin që PD rikthehet në misionin e saj opozitar të gjithë jam i bindur që do të bashkohen. Grupi parlamentar do të unifikohet në atë që do të jetë linja zyrtare”, tha Bujar Nishani./tvklan.al