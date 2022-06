Berisha: Digjet Sazani, kreu i qeverisë bredh me avion në dispozicion. Udhëtimi i shkon 150 mijë euro

11:47 07/06/2022

Berisha: Ne paguajmë çmimin e naftës disa herë më të lartë në botë në proporcion me rrogën

Partia Demokratike dhe Shoqata e Biznesit të vogël e të mesëm, kanë organizuar ditën e sotme tryezën e rrumbullakët për problematikat e biznesit të vogël, me pjesëmarrjen e deputetëve të PD, ekonomistëve, ekspertëve, si edhe përfaqësuesve të biznesit të vogël dhe të mesëm.

Gjatë fjalës së tij në këtë tryezë, kreu i PD-së, Sali Berisha ka ngritur problematikat në vend, ku ka theksuar dhe ato që vijnë si pasojë e rritjes së çmimit të naftës.

Sali Berisha: Sot ne paguajmë çmimin disa herë më të lartë në botë në proporcion me rrogën për naftën dhe nominal, paguajmë çmimin që paguajnë zvicerianët që kanë rroga 10 herë më të larta se ne. A do t’i themi ne “Ndal” kësaj me të gjithë ata që kanë makina? Pse meritojnë shqiptarë çmimin më të lartë të naftës? Ne e meritojmë se heshtim. Por nëse ne nuk heshtim, nuk mund të ndodhë.

Berisha është ndalur dhe tek situata problematike e ditëve të fundit në ishullin e Sazanit ku vijojnë të jenë sërish aktive disa vatra zjarri. Kreu i PD-së ka thënë se ndërkohë që Sazani digjet, kryeministri i vendit Rama udhëton me avion në dispozicion, në një kohë që vendi ynë nuk ka një avion për shuarjen e zjarrit.

Sali Berisha: Digjet Sazani, kreu i qeverisë bredh poshtë e përpjetë me avion në dispozicion. Çdo udhëtim i tij shkon 150 mijë euro minimumi. Po 1 Canadair nuk e marrim ne verës. E kemi të ndalur të marim një Canadair me qira. Gjithçka është bërë shtetërore, është bërë qeveritare, e një njeriu, e një partie.

Berisha ka bërë thirrje për protesta, pasi sipas tij nëse kjo nuk do të ndodhë më e rëndë do të bëhet gjendja në vend.

Sali Berisha: Nëse nuk vendosim që t’i kundërvihemi me protesta të fuqishme, çdo vit e më e rëndë do të bëhet gjendja jonë si shoqëri, si biznes, si intelektualë, si qytetarë.

Në fund të fjalës së tij, kreu i PD-së Berisha ka garantuar pjesëmarrësit se programin e biznesit të vogël do ta shkruajnë ato vetë.

Sali Berisha: Ju garantoj se programin e biznesit të vogël do ta shkruani ju. Ju ftoj të organizojmë rezistencën e merituar ndaj këtij regjimi që sot është monist total./tvklan.al