Berisha: Diversifikimi i energjisë, përparësi absolute për PD-në

13:17 20/04/2022

Ish-kryeministri Sali Berisha ka marrë pjesë ditën e sotme në një tryezë me ekspertë për krizën e sistemit energjetik. Gjatë takimit që u zhvillua në ambientet e selisë blu, Berisha tha se kriza merr përgjigje me menaxhim të mirë dhe vendosjen përpara përgjegjësive të abuzimeve që janë bërë.

Lideri historik i demokratëve u ndal për të folur edhe për HEC-in e Skavicës, ku tha se ndërtimi i digës është krimi më i shëmtuar mjedisor dhe përmbyt gjysmën e Dibrës.

Berisha theksoi se për demokratët diversifikimi i energjisë do të mbetet përparësi absolute. Ndërkohë për rritjen e çmimit të energjisë për bizneset më shumë sesa për konsumatorët, Berisha tha se është akt jo miqësor ndaj bizneseve dhe kjo do të marrë fund.

“Mendoj se kriza merr përgjigje jo me rritje çmimesh, kriza merr përgjigjen më të mirë me menaxhim të mirë, me vendosjen para përgjegjësisë të gjitha abuzimeve që janë bërë. Kriza afatmesme-afatgjatë merr përgjigje në Shqipëri më mirë se në çdo vend tjetër me diversifikimin e prodhimit të energjisë. Është verbëri mjedisore ideja për të ndërtuar digën e madhe në Skavicë. Është absolutisht enveriste në një kohë kur nuk ekzistonin turbinat e erës apo parqet solare. Sot kur janë gjithë këto burime, të kërkosh zgjidhje duke përmbytur gjysmën e Dibrës është krimi më i shëmtuar mjedisor që mund të kryesh dhe nuk bën asgjë tjetër veçse përqendrohesh përsëri në një drejtim dhe jo në shumësinë e potencialeve që ekzistojnë në Shqipëri.

Diversifikimi i energjisë do të mbetet për ne përparësi absolute. Çmimi do rikthehet në ato nivele në të cilin nuk ka të humbur. Rritja e çmimit të energjisë për bizneset më shumë sesa për konsumatorët, është një akt jo miqësor ndaj biznesit dhe do marrë fund. Shqipëria për arsyet që numërova më sipër do të jetë vend ndër më atraktivët për bizneset e huaja ndër të tjera, për çmimin e saj energjetik”. /tvklan.al