Berisha: Do dridhen themelet e regjimit në 12 Nëntor

23:47 10/11/2022

“PD nuk është e përçarë, Rama mban peng flamurin”

48 orë përpara mbajtjes së protestës së opozitës, ish-kryeministri Sali Berisha, gjatë një interviste në emision “Opinion” në Tv Klan ka dhënë detaje për tubimin. Kreu i demokratëve tha se protesta e së shtunës do të dredhë themelet e regjimit të Edi Ramës.

Sali Berisha: Motivet e protestës janë të jashtëzakonshme ndaj edhe populli opozitar do t’i përgjigjet këtij armiku të egër në mënyrën e merituar. Kjo protestë, do të jetë një protestë që do të dredhë nga themelet regjimin e bazuar në drogë.

Për kreun i demokratëve, ky do të jetë sezoni më i vështirë i Kryeministrit Edi Rama.

Sali Berisha: Kjo protestë është inaugurimi i një sezoni të vështirë për një kryeministër, i cili bën gjithçka për të fshehur mega-aferat e tij.

Akuza hodhi edhe ndaj një grupi deputetësh të opozitës, të cilët sipas tij po përdoren nga Edi Rama për konfiskimin e flamurit të Partisë Demokratike. Kreu i demokratëve tha se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i detyruar të njohë Partinë Demokratike dhe ta regjistrojë për zgjedhje.

Sali Berisha: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i detyruar me ligj dhe kushtetutë të njohë partinë e regjistruar më datën 25 Mars me vendim të Gjykatës së Tiranës. Ka një përpjekje të Edi Ramës, duke përdorur mekanizmat e tij për të konfiskuar flamurin e Partisë Demokratike.

Berisha tha se për protestën e së shtunë është takuar edhe me aleatët tij dhe përfaqësues të shoqërisë civile.

