I shoqëruar nga një prej deputeteve të Forza Italias, Sali Berisha shpalosi në Dimal programin e Partisë Demokratike për bujqësinë duke premtuar dyfishim të buxhetit.

“Ne nga 32 do kalojmë në 230 milionë me të cilat do subvencionojmë çdo fidan që do mbillni, çdo kokë bagëti që do mbani, çdo njësi prodhimi”, tha Berisha.

Prerazi tha se grumbulluesit nuk do të kenë më monopolin e çmimeve, çka sipas Berishës i detyron fermerët të flakin në rrugë prodhimet e tyre bujqësore apo blegtorale.

“Do apo nuk do grumbulluesi, kompania e sigurimit do paguajë çdo faturë të papaguar nga grumbulluesi. E ka Maqedonia. TVSH-në do e përfitoni ju, jo grosistët”, tha Berisha.

Mbështetjen e prodhimit bujqësor u zotua se do ta nisë nga ulja e taksave.

“Nafta fermerëve do u shitet me koston e saj”, thekson Berisha.

Ndalimi me ligj për çdo imput bujqësor që nuk shitet në vendet e Bashkimit Europian, sipas Berishës do jetë një ndër masat që synon t’i japë fund helmimit të shqiptarëve me produkte kancerogjene.

“Çdo import i tillë do shpallet krim i rëndë. Nuk ka pse të vijnë pesticide kancoregjene dhe t’ua prishin prodhimet ju. Këto i bën mafia, nuk i bën tregtari i ndershëm”, tha Berisha.

Edhe në këtë dalje akuzat si kurseu ndaj qeverisë.

“10 mijë Euro për lavazh makine ajo zonja dhe ku tek lavazhi i mamase së ministrit të Brendshëm. Këta janë hajdutë ordinerë që nuk ndalen”, deklaron kreu i PD-së.

Kryedemokrati tha se pas ardhjes në pushtet do të heqë nismën e “Ballkanit të Hapur” dhe se nuk do të ketë më pensione në fshat nën 200 Euro.

Tv Klan