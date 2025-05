Subvencionim të fermerëve dhe investime për të mbështetur prodhimin vendas ishte një nga premtimet që kryetari i PD, Sali Berisha bëri para qytetarëve të Dimalit. Ai tha se do të heq çdo kriter që u është vendosur fermerëve për të përfituar subvencionimin.

“Do të subvencionojmë çdo fidanë që do të mbillni, çdo kokë bagëti që do të mbani. Kjo do të jetë zotimi ynë solem për ju. Do të hiqet çdo se kë një lopë apo ke dhjetë lopë. Një apo dhjetë do të shpërblehesh për kokë. Kriteri për hektarë, ai që ka një dynym do të subvencionohet për një dynym, ai që ka dhjetë hektarë do të subvencionohet për dhjetë hektarë”, tha Berisha.

Teksa e cilëson qesharak mbështetjen e deritanishme të qeverisë, zotohet për rritje të buxhetit për bujqësinë.

“32 milionë Euro, shuma më qesharake. Ne do u kthejmë paratë, se paratë i marrim nga ju. Ne nga 32 do kalojmë në 230 milionë.”

Premton krijimin e një bordi që do të ketë rol rregullues mes fermerëve dhe grumbulluesve.

“Grumbulluesve unë u them këtu që ne i mbështesim, por çmimet nuk mund të jenë monopol, nuk mund të vrasin prodhimin. Zgjidhet me një bord të përbashkët, grumbullues dhe fermerë, të cilët bien dakord me çmimet e grumbullimit.”

Paralajmëron tregtarët që futin në Shqipëri pesticide që dëmtojnë prodhimin.

“I pari që do të kapet që do të sjellë input-e, që nuk shiten në dy vende anëtare të BE, absolutisht do të dënohet për krim të rëndë ën Shqipëri.”

Për të ndihmuar prodhimin vendas dhe qytetarët, zotohet për ulje të çmimit të naftës.

“Do të ulet çmimi për të gjithë popullatën. Sot qeveria për litër naftë merr 1.1 Euro. Nuk ka qeveri në botë që merr kaq shumë për naftën.”

Kryetari i PD premtoi rritje të buxhetit në sistemin e shëndetësisë dhe të arsimit, duke theksuar dyfishim të pagave për punonjësit e këtyre dy sektorëve.

