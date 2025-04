Shqipëria nuk mund të bëhet pjesë e Bashkimit Europian me situatën aktuale të sistemit të Shëndetësisë, shprehet kryetari i PD, Sali Berisha. Në takimin me studentët e Mjekësisë, Berisha deklaron se vendi ynë po përballet me largim masiv të mjekëve për shkak të pagave të ulëta.

“Ne kemi mjekë katër herë më pak se mesatarja e BE. Eksodi i mjekëve u bë masiv, nuk ka udhëtim drejt Europës me standarde të 65 viteve më parë, të numrit të mjekëve për popullatën.”

Për të ndaluar largimin e tyre, Berisha u zotua për dyfishim të pagave për mjekët.

“Ne do të dyfishojmë buxhetin për shëndetësinë, do të dyfishojmë buxhetin për arsimin. Nuk do të mund të kesh mjekë as infermierë në spitalet apo në shërbim tonë nëqoftëse nuk i paguan ata shumë, shumë mirë. Zotohemi të dyfishojmë rrogat për mjekët dhe infermierë.”

Premton dhe ndërtimin e një fakulteti të dytë të Mjekësisë.

“Do të hapim detyrimisht një fakultet tjetër Mjekësie, nuk përballohet, kanë ikur në vit 1 mijë. Ne shkojmë drejt një shterimi të frikshëm të personelit mjekësor.”

Premton se do të anulojë ligjin që detyron të rinjtë e Mjekësisë që të punojnë për disa vite në Shqipëri.

“Ai është një ligj anti-demokratik, ai është një ligj thellësisht diskriminues, ai është një ligj i papranueshëm dhe e hedhim poshtë atë që në mbledhjen e parë të qeverisë. Ai është një ligj që Shqipëria duhet të ndahet prej tij.”

Ulja e tarifave për studentët e Mjekësisë do të jetë një tjetër prioritet i PD.

“Ju garantoj se do të jenë jo më shumë se ¼ e këtyre që janë sot. Ju keni tarifat më të larta në Europë, ta dijë çdo studentë. Dhe ato janë objekt korrupsioni.”

Qeverinë e akuzoi për korrupsion.

“Mafia më e zezë është mafia e sistemit shëndetësorë se ajo ka të bëjë me jetë njerëzish, ajo merr jetë njerëzish. Ne do t’u japim shqiptarëve shërbimin shëndetësorë që meriton dhe do ta ndryshojmë me shpejtësi këtë situatë.”

Berisha shprehet se programi i PD parashikon investime në sistemin e shëndetësisë, duke siguruar pajisje të reja në spitale si dhe përmirësim të shërbimit që u ofrohet pacientëve.

