Berisha: Duan të falimentojnë Portin e Durrësit, e shndërruan në institucion kredidhënës

14:10 23/11/2022

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon qeverinë për projektin e Portit të Durrësit. Në mbledhjen e grupit parlamentar të PD-së, Berisha u shpreh se kërkohet me çdo kusht që të falimentohet Porti i Durrësit.

Kryetari i PD përmendi edhe disa shifra miliona Euro që janë dhënë nga ky port për institucione të tjera.

“Me portin janë vërsulur Rama-Balluku-Vengu për ta falimentuar sa më parë. Me një akt të padëgjuar, porti është shndërruar në një institucion kredidhënës. I jep 5 milionë euro portit të Vlorës, i jep 4 milionë euro Albcontrolit.

Duan ta falimentojnë me çdo kusht.

Blihen makineri të reja, miliona e miliona euro, nuk përdoren. Porti, falë investimeve shumë serioze që janë bërë, sot ka një kapacitet përpunues prej 8 milionë ton në vit.

Deri tani, ai ka arritur në shifrën 4.8 milionë ton. Tani çfarë ndodh? Anijet do devijohen në Igumenicë, Selanik dhe në Tivar. Të gjithë këtë devijim, nuk e paguan njeriu që shëtit me avion me dhomë gjumi luksoze. Ai pasurohet me apartamentet që po shiten që në ajër, pa themel. E paguajnë qytetarët e thjeshtë, e paguajnë në mallra dhe gjithçka që blejnë. A mund të veprojë një njeri në këtë mënyrë? Vetëm ai që është verbuar, që nuk ka të ngopur në të vjedhur mund të veprojë kështu”, u shpreh Sali Berisha. /tvklan.al