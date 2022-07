Berisha: E kam dënuar raportin e Dick Marty-t, nuk e kemi votuar atë në KiE

13:15 21/07/2022

“Votuam një rezolutë në të cilën nuk ka asnjë fjalë për krime”

“Partia Demokratike ka ngulur thika në shpinën e Kosovës dhe ka qenë ajo që ka votuar raportin e Dick Martyt”, ka qenë kjo deklarata e Kryeministrit Edi Rama në Parlament, gjë që është kundërshtuar nga Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha.

Gjatë fjalës së tij në Foltoren e Parlamentit, kreu i PD-së Berisha ka theksuar se “nuk është e vërtetë se është votuar raporti i Dick Martyt në Këshillin e Europës”. Sipas Berishës është votuar rezoluta në të cilën nuk ka asnjë fjalë as për krime, por ka kërkesën që hetimi i të dhenave të raportit të Dick Martyt të bëhet në Shqipëri e Kosovë.

Sali Berisha: Dënoj me forcën më të madhe qëndrimin antishqiptar të kësaj pseudomazhorance, pushteti i të cilës qëndron mbi drogën ndaj qëndrimit të genocidit serb në Kosovë. Ky është vasalitet i Ramës ndaj Vuçiçit. Ky është një shkelmim mbi jetën e fëmijët të cilët ranë për t’u bërë të pavdekshëm, por që një vasal, një argat pa moral dhe pa dinjitet dhe pa asgjë nuk ngurron dhe nuk stepet para gjakut të tyre. Ata janë shpirta fëmijësh, jetë fëmijësh të marra vetëm se ishin shqiptarë. Është i turpshëm ky akt. Është antikombëtar.

Përsa i përket Dick Marty, një mashtrues ordiner del këtu dhe përpiqet të bëhet patriot me këtë rezolutë. Berisha me 24 Shtator të 2011 në sallën e OKB ka denoncuar raportin e Dick Marty-t se ato që shkruhen në raport janë shpifje.

Unë nuk i marr të gjithë socialistët, njoh kontributin e disa prej tyre, por nuk harroj kur shefat e kësaj partie deklaronin se do të vijnë zambot e Amerikës për të çliruar Kosovën, kur kërkohej që NATO të vendoste midis Shqipërisë dhe Kosovës dhe kur ky që i lejon vetes një gjuhë halabaku, shiste ikona të vjedhura në Paris, ndërkohë që në Kosovë derdhej gjaku i të rinjve. E kam dënuar atëherë raportin e Dick Marty.

Nuk është e vërtetë është se është votuar raporti i Dick Martyt në Këshillin e Europës. Është votuar rezoluta në të cilën nuk ka asnjë fjalë as për krime, ka kërkesën që hetimi i të dhenave të raportit të Dick Marty-t të bëhet në Shqipëri e Kosovë. Po të mos ishte votuar, pranonte fajësinë dhe nuk do të ishim sot në këtë rezolutë që e kam konsideruar të gabuar që ata vetë do të duhet ta kishin hedhur Marty-n në Gjykatë./tvklan.al