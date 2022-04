Berisha: Edi Rama e shpalli zgjedhjen e presidentit në kodin e mafias, futi në zarf sekret 3 emra

Shpërndaje







13:51 15/04/2022

Gjatë një konference për mediat, ish-kryeministri i vendit Berisha është pyetur në lidhje me kërkesën e bërë sot nga PS për mbledhjen e konferencës së kryetarëve për të nisur procesin për zgjedhjen e presidentit të ri të republikës.

I pyetur se me kë do të përfaqësohet PD-ja në kushtet kur nuk e pranon Alibeajn si kryetar të grupit parlamentar, Berisha tha konferenca është më e gjerë se kryetarët e grupeve dhe mund të marrin pjesë më shumë anëtarë.

Pyetje: Sot, ka kërkuar PS nëpërmjet kreut të grupit parlamentar, Taulant Ballës mbledhjen e konferencës së kryetarëve për të nisur procesin për zgjedhjen e presidentit të ri të republikës. Partia Demokratike, a do të jetë pjesë e kësaj konference të kryetarëve dhe nëse po, me kë do të përfaqësohet në kushtet kur ju nuk e pranoni Z. Alibeaj si kryetar të grupit parlamentar?

Sali Berisha: Konferenca është më e gjerë se sa kryetarët e grupeve. Në konferencë marrin pjesë më shumë se sa kryetarët e grupeve, kështu që se paraqiten në konferencë dhe shprehin qëndrimin e tyre nuk ka ndonjë…

Po ashtu, ish-Kryeministri i vendit deklaroi se kryeministri Rama e ka shpallur zgjedhjen e presidentit në kodin e mafias. Sipas Berishës, Rama futi në zarf sekret 3 emra.

Sali Berisha: Edi Rama e shpalli zgjedhjen e presidentit në kodin e mafias, e dëgjuat vetë. Cili është kodi i mafias?! Plumbi në zarf. Në asnjë mënyrë nuk do të jenë plumba, por do të jenë 3 emra. A e morët vesh ju atë?! A e morët vesh?! Futi në zarf sekret 3 emra, kështu që a mundet një forcë politike, demokratike, të pranojë praktika mafioze?! Kurrë s’i pranon!/tvklan.al