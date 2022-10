Berisha: Ekziston çdo bazë për një bashkim të vërtetë të PD edhe me grupin tjetër

21:22 13/10/2022

Ftesës së ardhur nga grupi i Enkelejd Alibeajt për të dalë bashkë në zgjedhje, Sali Berisha i përgjigjte pozitivisht. I ftuar mbrëmjen e kësaj të enjteje në Opinion, kryedemokrati tha se cilido prej tyre është i mirëpritur të kandidojë për cilëndo bashki që e gjykon dhe është i mirëpritur të sugjerojë cilindo personalitet për kandidat.

“Plotësisht pozitive, shumë e mirëpritur, të hapur totalisht. Cilido prej tyre është i mirëpritur të kandidojë për cilëndo bashki që e gjykon. Cilido prej tyre, cilido deputet, është i mirëpritur të sugjerojë cilindo personalitet për kandidat. Paloka është i autorizuar të bisedojë dhe unë garantoj që ky qëndrim është qëndrim plotësisht i hapur, serioz, dhe pa asnjëlloj paragjykimi apo prapa mendimi. Mirëpres çdo kontribut të cilitdo demokrati në këtë proces.

Paloka është në kontakt me zotin Bardhi dhe Paloka ka rastisur në një udhëtim në asamblenë parlamentare në Ugandë, por kontakte kanë marrë. Ekziston çdo bazë për një bashkim të vërtetë në një betejë shumë të rëndësishme për PD dhe vendin. Nuk ka asnjë kush, ka zero kushte, tërësisht të hapur. Po me ç’kam dëgjuar dhe palën tjetër nuk kanë kushte dhe bashkimi kështu ndodh. Do të thotë që të dyja palët do përpiqen të gjejnë më të mirën për bashkëpunimin. Ne jemi në një proces bisedimi. Në këtë proces ne nuk vëmë kushte. Janë deputetë të Pd-së, nuk janë një forcë tjetër politike, kanë të gjitha të drejtat”./tvklan.al