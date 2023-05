Berisha: Fitojmë shumicën e bashkive

23:32 04/05/2023

“Enkelejd Alibeaj është peng i vëllait të tij”

Sali Berisha nuk ka asnjë dyshim se më 14 Maj koalicioni “Bashkë Fitojmë” do të marrë shumicën e bashkive të vendit. I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan ai tha se këtë besim e bazon në të dhënat të sondazheve dixhitale.

Sali Berisha: Unë mund të them se as me gishtat e 2 duarve, nuk numërohen bashkitë që nuk fitojmë. Më datën 15, Shqipëria gdhin blu, Tirana blu, Elbasani blu, Durrësi blu.

Ndonëse nuk dha një shifër për numrin e bashkive që do fitojë, kur u pyet për Tiranën, u shpreh i sigurt se atë do e fitojë Belind Këlliçi.

Sali Berisha: E katërta është e sigurtë, e merr Belind Këlliçi.

Një tjetër bashki që është i bindur se do kthehet në blu, është edhe ajo e Elbasanit.

Sali Berisha: Bluja e hapur është Luçiano Boçi. Gledian Llatja është kjo pjesa këtu.

Si avantazh në këtë garë, evidenton kandidatët dhe programet që ata kanë paraqitur.

Sali Berisha: Fryma e jashtëzakonshme që elektrizoi dhe e dyta, programet e shkëlqyera të kandidatëve tanë.

Ramën e sfidoi sërish me debat publik për të bërë transparencën dhe për të përballur ofertat elektorale.

Sali Berisha: Ajo strategji që e detyron atë të mos vijë sonte këtu ballë përballë dhe të ja numërojmë njëri-tjetrit para shqiptarëve të gjitha, por nuk vjen dot ai këtu.

Enkelejd Alibeajn e konsideroi peng të Edi Ramës që synon të dëmtojë Partinë Demokratike.

Sali Berisha: Po të ishte i lirë, del e thotë “shiko im vëlla, 1,2,3 nuk kam asnjë lidhje me të” dhe asnjeri nuk ka të drejtë të thotë se ka lidhje.

