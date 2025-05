Vetëm pak ditë larg nga zgjedhjet, në mbyllje të fushatës elektorale në Berat, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha tha se 11 Maji do të jetë një ditë historike për të gjithë shqiptarët të cilët do të ndahen nga një e keqe e madhe.

“Në duart tona është më afër se kurrë, më e sigurt se kurrë, fitorja e shumëpritur, fitorja e merituar. Me 11 Maj qytetarët e Beratit dhe mbarë Shqipërisë ftohen në vendimin e tyre historik, me një të keqe të madhe, që në mënyrën më të pamerituar i varfëroi ata nga viti në vit, 12 vite me radhë”, thotë Sali Berisha.

Votën e beratasve dhe shqiptarëve nuk e kërkon për karrierën e tij politike, por për një mision për të shpëtuar vendin.

“Unë garantoj qytetarët e Beratit se nuk jam sot këtu për karrierën time politike. Jo. Unë i kam bërë karrierat e mia”, tha Berisha.

Premton se në fokus të qeverisjes së tij të 100 ditëve të para do të jenë të rinjtë, duke shpallur dhe paktin kombëtar.

“Ky pakt do garantojë çdo të diplomuar brenda një viti punësim në sektorin publik apo privat. Krijimin e zyrave të karrierës në të gjitha universitetet. Startup Albania, rinia në sipërmarrje, do jetë shtyllë e këtij pakti. Një fond fillimisht me 10 milionë Euro për të financuar startupet e çdo të riu”, thotë kreu i PD.

Sisitemi arsimor do të jetë me moderni.

“Çdo universitet, publik apo privat, do lidhë marrëveshje me kompani për të ofruar praktikë të integruar”, shprehet lideri demokrat.

Takimin përmbyllës të fushatës në Berat e përshëndeti edhe Këshilltari i Chris LaCivita, Philip Griffin, i cili theksoi se Shqipëria në këto zgjedhje është në një udhëkryq.

“Dr. Berisha nuk do të ndalojë së luftuari derisa të marrë Shqipërinë mbrapsht nga politikanët e korruptuar dhe trafikantët e drogës. Unë kam qenë i përfshirë në politikë për 40 vitesh dhe nuk kam parë askënd që të punojë aq fort sa Berisha”, thotë Philip Griffin, Këshilltar i Chris LaCivita.

