Berisha: Fjalori i Ramës, i turpshëm! Dje ishte një ditë e keqe për parlamentin

12:24 22/07/2022

“Dje ishte një ditë e keqe për parlamentin. Ai de facto ishte parlamenti, të themi, i një republike vasale të Serbisë”.

Kështu e nisi këtë të premte konferencën e përjavshme për shtyp, Sali Berisha. Kryetari i Partisë Demokratike tha se Rama përdori një fjalor që një zyrtar nuk duhet ta pranojë kurrë. Sipas Berishës, Rama synoi të mbulojë refuzimin e rezolutës për dënimin e genocidit serb në Kosovë, synoi të mos e lidhë raportin e Dick Marty-t me Beogradin dhe gjithashtu mbuloi implikimin e vet në procesin e arrestimit të udhëheqjes politike të Kosovës.

“Në mënyrën më të padenjë, të turpshme, Edi Rama përdori çdo fjalor, që s’mund ta përdorë kurrë një zyrtar para kamerave, në prani të një kolektiviteti, por në prani të askujt. E bëri këtë për dy arsye, së pari për të mbuluar refuzimin nga ana e tij të pranimit të rezolutës për dënimin e genocidit serb në Kosovë. E bëri këtë së dyti për të njëjtin motiv, për të mos lidhur atë që kanë lidhur vetë serbët, raportin e Dick Marty-t me Beogradin. Kjo mjafton të lexosh dhe e gjen të shkruajtur. E ka pranuar vetë Vladimir Vladimir Vukçeviç. Vasali i Vuçiç nuk guxon të ngrejë çështje siç duhet aty ku preket Serbia. Ai ka më borxh me një gjuhë prej jashtëzakonisht të padenjë të një njeriu normal, dhe e përgëzoj zonjën Grida Duma për përgjigjen e shkëlqyer që i dha dhe të meriutar, dhe shpreh do thoja, mos aprovimin tim për qëndrimin e kryetares së parlamentit dhe të gjitha atyre zonjave kur dëgjuan kreun e tyre të flasë si halabak dhe ata shumë të rrallë janë që të flasin në atë mënyrë, që nuk kërkuar ndërprerjen e seancës dhe nxjerrjen e atij jashtë. Ajo ishte një seancë për të mbuluar gjithashtu implikimin direkt të Edi Ramës në procesin e arrestimit të udhëheqjes politike të Kosovës. Pse do thoni ju? Sepse duke pretenduar të bëhet lider rajonal e global, ky lidhi proceset në mënyrë fatale. Procesin e Gjykatës dhe gjykimit të Hagës, me procesin e ndryshimit të kufijve dhe kjo është absolutisht reale”, u shpreh Berisha.

Sipas Berishës, në seancën e djeshme, Rama doli “siç është në të vërtetë, vasal mjeran i Aleksandër Vuçiç”. Po ashtu, kreu i selisë blu i ktheu përgjigje Ramës se pse nuk ishte i pranishëm për të votuar projektrezolutën e mazhorancës. Ai tha se ka pasur një obligim për arsye pune, por e deklaroi votën pro që në foltoren e parlamentit.

“Obligimet e tjera nuk më lejuan të isha në parlament në kohën kur u votua. Por vota ime ishte pro. Unë e kam denoncuar raportin e Dick Marty në aulën e Kombeve të Bashkuara. E kam denoncuar në Parlamentin Europian dhe Këshillin e Europës. E para se nuk ka ndodhur një gjë e tillë dhe këtë nuk e ka thënë as Millosheviçi. Ata do e përdornin këtë si argumentin kryesor në gjyq. Së dyti, dokumentin ku Vladimir Vukçeviç thotë se raporti është i yni. Këto mjaftonin. Por nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë Edi Ramën. Nuk u votua raporti në Këshillin e Europës. U votua rezoluta. Askush nuk mund të thotë se shkulja e organeve për transplant nuk duhet të hetohet,” tha Berisha./tvklan.al