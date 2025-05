Vetëm pak orë përpara mbylljes së fushatës elektorale, Sali Berisha u bëri thirrje qytetarëve të bashkohen në Bulevardin e ri, në atë që e cilësoi si festën e fitores.

“Njëra fushata me detyrim e narkoshtetit dhe tjetra fushata e qytetarëve të lirë të vendosur për të përzënë narkoshtetin. Sonte, kësaj fushate fantastike, që u zhvillua për një muaj, duhet t’i vendosim kurorën më të bukur në ballin e saj, në ballin e Shqipërisë”, tha Berisha.

Një apel adresoi edhe ndaj emigrantëve, të cilët i ftoi të vijnë në atdhe për ta shprehur vullnetin e tyre në këto zgjedhje, pas parregullsive që tha se ka shoqëruar procesin e votimit të diasporës.

“Cilido prej tyre, që mund të vijë të votojë me datën 11 Maj, i bën një shërbim historik vendit dhe kombit të tij.11 Maji është dita përcaktuese e të ardhmes së kombit shqiptar”, tha Berisha.

Teksa shqiptarët i ftoi të votojnë të lirë, Kryeministrin e paralajmëroi se janë mbledhur provat që faktojnë blerjen e votave.

“Kemi të verifikuar, të vërtetuar absolutisht. Rezoluta e Valencias, e Partisë Popullore Europiane, që është organizata më e fuqishme politike e Europës, ka denoncuar Edi Ramën për këto zgjedhje për blerjen e votës me lekë, me kanabis, me punësime, me prokurime, me banda, janë pesë format me të cilat Edi Rama po blen votat”, tha Berisha.

Një rol përcaktues në fitoren e 11 maj ia njeh veçanërisht strategut të fushatës së tij elektorale, Chris Lacivita.

“Padiskutim, ai është faktor madhor i kësaj fushate fantastike dhe i fitores së 11 majit, nuk ka diskutim”, u shpreh Berisha.

Nuk ka dyshim në fitoren e së dielës teksa thotë se konferenca e radhës e gjen kryeministër.

“Kjo do të jetë konferenca e ime e fundit si kryetar opozite, mbasi pas datës 12 Maj kjo opozitë, bëhet mazhorancë e Shqipërisë”, tha Berisha.

Tv Klan