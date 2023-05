Berisha: Gjithë bandat e Shkodrës u bashkuan në ditën e votimit

13:37 20/05/2023

Shkodra, bastioni historik i demokratëve, u fitua për herë të parë nga Partia Socialiste në zgjedhjet vendore të 14 Majit.

Në një bashkëbisedim me qytetarët në rrjetet sociale, kryedemokrati Sali Berisha tha se ditën e zgjedhjeve Shkodra është vendosur nën terror nga të gjitha bandat kriminale që sipas tij u bënë bashkë.

Ndër të tjera, Berisha thekson se për humbjen në këto zgjedhje do të bëhet një analizë dhe se ai do të votëbesohet në krye të partisë.

“Ju siguroj se radioskopia do bëhet e plotë. Votëbesimi është i domosdoshëm se është ligj i statutit.

Por ne jemi forcë politike serioze. Në rast se kthehemi në prill të vitit 2021, dy ditë pas zgjedhjeve unë kam bërë një artikull, ku kam shkruar se vota vdiq pa hyrë në kuti. Dhe kam thënë një të vërtetë.

Por kam kërkuar që të bëhet çdo qëmtim, çdo hetim, çdo përpjekje për të evidentuar gjithçka pësoi vota në ato zgjedhje.

Gjatë kësaj fushate, unë u kam premtuar shqiptarëve se PD do mbrojë votën, duke theksuar se nuk e mbron me armë, se mbrojtja e votës është një proces. Unë ju kuptoj ju, por e konsideroj jetike se do ishte gjëja më e pandershme nëse ne do vinim në diskutim një rezultat pa fakte, pa dokumente të padiskutueshme.

Kur them se në këto zgjedhje janë marrë mandate, ne kemi fakte të pakundërshtueshme. Shkodra ka njohur në ditën e votimit, terrorin e bashkimit të të gjitha bandave, që u bashkuan për të vendosur Shkodrën nën terror të votës. Ndonëse të gjitha pollet e nxirrnin fitimtar Bardh Spahinë, ju e patë rezultatin që doli.

Autokolona e bandave me makina të blinduara kalonte nga qendra në qendër. Velipoja u vendos në pushtim të plotë nga Pëllumb Gjoka, i cili ka një motel dhe Edi Rama dhe Olsi i japin licencë për kazino edhe pse ligji thotë duhet hotel me pesë yje. Nëse nuk qëndrojmë ndaj këtij krimi monstruoz, shanset e këtij vendi për zgjedhje janë inekzistente”. /tvklan.al