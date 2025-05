Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit këtë të Hënë në Prokurorinë e Posaçme në respektim të masës së sigurisë të vendosur për të nga Gjykata. Qëndroi pak brenda dhe në dalje zbuloi mesazhin që kishte lënë.

“Amnisti elektorale është krim i shëmtuar antikushtetues i Altin Dumanit, shërbëtorit të Edi Ramës, i cili në fakt ndaj dhe kërkon që të shndërrojë kushtetutën në DumanKushtetutë.”

Para gazetarëve nxori edhe një dokument të Gjykatës së Janinës që sipas tij ka dënuar në 2005-ën gjykatësen Irena Gjoka.

“Dokument zyrtar dhe me vulë dhe me firmë nga Gjykata e Janinës së Greqisë, që tregon se; Për këto arsye e dënon të pandehurën të shpallur fajtore me burgim 3 muaj dhe gjobë 1500 Euro si dhe shpenzimet gjyqësore prej 73 Eurosh. Falsifikim pasaporte a vize, por është dënuar për falsifikim dhe është dënuar nga Kolegj Penal dhe jo administrativ.”

Berisha tha se zbulimi i këtij dokumenti është penguar nga administrata Biden.

“Dua të falënderoj autoritetet greke të cilat e bënë publik këtë dokument. Por dua të dënoj ndërhyrjen e bërë nga këto autoritete, nga administrata nga Departamenti i Shtetit të administratës Biden që ky dokument të mos shihte dritën se ja merr fytyrën reformës në drejtësi. Ata kishin hallin e Sali Berishës dhe jo të reformës në drejtësi. Turp e mafie!”

Sipas Berishës, fshehja e këtij dënimi në formularin e dekriminalizimit nga gjyqtarja Irena Gjoka bën të pavlefshëm çdo vendim të saj.

“E vërteta vonon, por nuk harron!”

Tv Klan