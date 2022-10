Berisha: Greva e pedagogëve, lëvizje sindikaliste

15:46 19/10/2022

“Të mbrojmë elitën e kombit ndaj kërcënimeve të Ramës”

Kryedemokrati Sali Berisha deklaroi në mbledhjen e grupit të deputetëve se Partia Demokratike nuk është organizatore e protestës së pedagogëve, por ajo e mbështet kauzën e tyre.

“Sa i përket mbështetjes tonë, ajo është lëvizje sindikaliste dhe ne mbështesim çdo kauzë të drejtë. Po të ishte lëvizja jonë, do e thonim me krenari sepse nuk kemi asnjë kompleks. Por ajo është lëvizje e sindikatave. Ndaj u them socialistëve që ne mbështesim kauzën tuaj, se ajo është kauzë e drejtë. Për ne, universitetet janë një pasuri e paçmuar kombëtare. Nuk janë pasuri e Edi Ramës, nuk janë sarajet e Surrelit”.

Lideri i demokratëve denoncoi ato që i cilësoi si kërcënimeve të kryeministrit Edi Rama ndaj pedagogëve që kërkojnë rritjen e pagave nga qeveria.

“Kush është ky që u tregon vetingun këtyre? Ai është kreu i një organizate më kriminale në Europë, që thotë se firmos fap e fap, që firmos qindra milionë dollarë, në një kohë kur entet e specializuara të shtetit i thonë se nuk mund të firmosen, se janë në kundërshtim flagrant me ligjin. Ka fytyrë të kërkojë veting të pedagogëve ky që parkun rreth shtëpie e kam blerë me 2 dollarë. Ky që u kërkon vetingun dhe ua përmend vetingun si hanxhar. Ky ka një saraj dhe flet për pastërti figure. Ky do të krijojë elitën e patronazhistëve. Enver Hoxha, gjëja e parë që bëri ishte dekapitimi i elitës”.

Njëherësh Berisha ftoi dhe mjekët dhe infermierët të protestojnë dhe të ngrihen për një trajtim financiar më të mirë.

“Tani është koha që mjekët dhe infermierët, sanitarët dhe të gjithë, të mobilizohen. Pse ata duhet të marrin 50-60 përqind më pak se në Kosovë? Kjo nuk është kurrë gjendja e Shqipërisë, por miliona disbursohen përditë te kompania e tyre, te kompania e djegësave. Kjo është kompania e tyre, e ministrave, absolutisht. Zoto e Gugalja janë thjesht administratorë, prandaj nuk arrestohen. Ata jo vetëm nuk arrestohen, por ka ndërhyrje të fuqishme. Edhe ata po përdorin teknikën Bllako, ose më hiq akuzën, ose do të flas”.

Duke i cilësuar pedagogët si elita e kombit, kreu i Partisë Demokratike u kërkoi deputetëve të tij që axhendën e seancës parlamentare të së enjtes ta shndërrojnë në mbrojtje të tyre dhe denoncuar kërcënimet e lëshuara nga qeveria.

