Berisha: Gushti, muaji i krimit

15:46 25/08/2023

Ish-kryeministri: SPAK nuk heton lidhjet e grupeve kriminale me Edi Ramwn

Muajin e krimit e ka cilësuar Gushtin ish-kryeministri Sali Berisha. Në konferencën për mediat, Berisha pati akuza të forta ndaj sistemit të drejtësisë në vendin tonë. Ish-kryeministri tha se SPAK po mbron kriminelet që janë të lidhur me ministrin e Brendësh Taulant Balla dhe kryeministrin Edi Rama.

“Gushti ishte muaji i krimit sepse si kurrë ndonjëherë në historinë e këtij vendi, në krye të Ministrisë së Rendit vendoset politikani me lidhje të certifikuara nga organet ligjzbatuese të Shqipërisë dhe ndërkombëtare më të fuqishme me bandat dhe ky është Taulant Balla. Çfarë bëri SKAP-i në gusht? Amnistitë e mëdha. Nxori kockat që t’i përtypin dhe të bëni zhurmë se un do bëj amnisti.”

Ish-kryeministri i bëri thirrje Komisionit Evropian që të dërgojë një ekip, që të zbardh bisedat e grupeve kriminale me politikanët.

“Ndaj i bëj thirrje Komisionit Europian, që të zbardhen bisedat e politikanëve me grupet kriminale. Të publikohen një për një emrat e të gjithë personave të politikës ose jo, që kanë mbajtur telefon të kriptuar për qëllime kriminale.”

I ndalur te dosja e sterilzimit, Berisha e cilësoi ish-ministrin e Shëndetësisë, Ilir Beqajn një vrasës.

“Beqaj është hajdut vrasës. Sepse Beqaj i ka fal vetes sw tij aparaturat njw kat spitali, dhjetra, mijëra komplete kirurgjikale në gjithë Shqipërinë. Beqaj është vampir, se ka urdhëruar të pakësohen 1 mijë operacione në muaj.”

Duke theksuar se përsa kohë Rama është kryeminsitër nuk do të ketë zgjedhje të lira, Berisha përjashtoi çdo mundësi bashkëpunimi me PD e drejtuar nga Lulzim Basha për zgjedhjet në bashkinë e Kukësit.

“Primaret janë të hapura për çdo demokrat, përveç atyre që mbështesin Bravën.”

Ai tha se opozita duihet të bashkohet në një front të vetëm për të organizuar protesta kundër qeverisë, të cilat sipas tij janë aletranativa e vetme e për të ndaluar krimin dhe korrupsionin në vend.

