Berisha: Hapja e fushatës nga Rama, komedi

23:35 11/04/2023

“Mbjellja e pemëve nxjerr mashtrimin e bërë”

Komedi e konsideroi kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, fjalimin e Kryeministrit Edi Rama, mbajtur këtë të martë në hapjen e fushatës elektorale të PS-së. Në një takim me kryetarët e degëve të Tiranës, Berisha i ktheu përgjigje kundërshtarit të tij politik për akuzat e bëra.

“U mbajte fjalime Belindës, Spiropalit, Ulsi Manjës dhe ata duartrokisnin. Nuk kisha parë ndonjëherë komedi si kjo. Belind Këlliçi është kandidati më i shkëlqyer që i është ofruar ndonjëherë qytetarëve të Tiranës. Shkojmë me kandidatë që kanë kredenciale qoftë qytetare, qoftë politike të shkëlqyera”, tha Berisha.

Sipas kreut të opozitës, Rama e ndjen humbjen.

“Në atë recitim të shkurtër që i bëri nomeklaturës të tij ai ishte i nxirë. E parandjen humbjen e tmerrshme. Këta e ndjejnë gjer në palcë se janë të fikur. Këta nuk kanë fushatë”, tha Berisha.

Një koment e pati edhe për simbolikën e mbjelljes së pemëve.

“Po mbjell një muaj rresht 60 pemë në ditë, 1800 pemë për ti thënë që ai pylli yt me 1 milionë pemë është 1800 herë mashtrim. Kaq shumë merren me autobusin saqë janë të gatshëm të shndërrohen në pasagjerë të tij”.

Vendimet e gabuara të qeverisë, sipas Berishës do u rëndojnë qytetarëve.

“Sarajet e Surrelit nuk do mund të paguajnë as 1 të mijëtën e gjobave që do marrin shqiptarët nga aktiviteti i tij kriminal me negativitetin që prodhon nga mëngjesi deri në darkë, të pakontrolluar sipas llogaritjeve të fundit të ekspertëve gjoba ndaj shqiptarëve do të shkojë 1.6 miliardë Euro”.

Ai ftoi të gjithë qytetarët që në datën 15 Prill të bashkohen në Partisë Demokratike në hapjen e fushatës elektorale, stratin e të cilës e konsideroi si më të mirë pas asaj të vitit 1992.

