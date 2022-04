Berisha: Hapja, leva e Arkimedit për të ndryshuar Shqipërinë

15:37 30/04/2022

“Basha e konsideroi PD-në si ndërmarrje private”

Përpara 1425 delegatëve të kuvendit kombëtar lideri historik i së djathtës, Sali Berisha e nisi fjalën e tij me një mirënjohje për demokratët, të cilët tha se rithemeluan këtë force politike.

“Kjo parti nuk vdes kurrë. Ju e rithemeluat atë sepse donit të fshinit nga faqja e dheut regjimin e bazuar në krimin, drogën, urrejtjen ndaj shqiptarëve”.

Amnistisë për Lulzim Bashën i dha fund, duke iu rikthyer akuzave për tradhti e pazare. Një mesazh pati edhe për akuzat e ngritura ndaj tij për korrupsion dhe shpalljen “non grata”.

“Lulzim Basha e konsideroi këtë parti si sipërmarrjen e tij private, i cili parimet dhe vlerat konservatore i zëvendësoi me pazaret dhe bizneset me qeverinë”.

“Jam sanksionuar nga lobimi korruptiv i George Soroit dhe Edi Ramës. Cil do që do paraqesë një fakt, një dokument, një provë të vogël kundër Sali Berishës, ai është i gatshëm të marrë çdo masë ndaj vetes të tij”.

Pa falenderuar nuk la ata që iu bashkuan Kuvendit, nga ish-nënkryetarja Jozefina Topalli e deri tek themeluesi i PD, Arben Imami. Rikthimin e demokratëve në pushtet e sheh vetëm tek hapja e Partisë Demokratike.

“Hapja dhe vetëm hapja është dhe do mbetet leva Arkimedi për të ndryshuar Shqipërinë”.

Rikthimi në Kuvendin e demokratëve e preku jo pak Jozefina Topallin e cila pati edhe një mesazh për mbështetesit e Lulzim Bashës në PD.

“Herën e parë kam provuar edhe armën mbi kokë. Herën e dytë linçimin nga ‘të mitë’ qe ishte më e rëndë se vetë arma. Nuk do isha e vërtetë nëse do thosha se nuk e kam vuajtur, ashtu sikundër jam ndier e lënduar nga vetmia në betejat për këtë çështje që po bëni tani edhe ju. Ne duam të shërohemi, po luftojmë që të shërohemi. Atyre që çojnë partinë e tyre në gjykatë, në mënyrë të palegjitimuar i them se boll e keni lënduar këtë parti”.

Mesazh hapjeje dha edhe një prej themeluesve të Partisë Demokratike, Arben Imami.

Kuvendit Kombëtar të Partisë Demokratike iu bashkuan krahas deputetëve të Komisionit të Rithemelimit edhe dy mbështetes të Lulzim Bashës, Ina Zhupa dhe Kasem Mahmutaj. Por 35 deputetë të tjerë që njihen si mbështetës të tij nuk morën pjesë.

Pozitivisht ftesës për të qenë në këtë Kuvend iu përgjigjën edhe dy ish-deputetët që dogjën mandatet, Rudina Hajdari dhe Myslym Murrizi.

