Berisha i drejtohet SPAK-ut: Pse nuk heton sarajet e Edi Ramës dhe pallatin e familjes Basha?

14:36 14/07/2022

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka lëshuar akuza ndaj SPAK dhe drejtuesve të këtij institucioni teksa në parlament diskutohej për raportet e institucioneve të drejtësisë.

Berisha tha se SPAK nuk heton “sarajet e Ramës” në Surrel, që sipas ish-kryeministrit janë deklaruar si të blera me 2 Euro, kur aty shitej me 20-40 euro metri katror.

“Pyesni pak përfaqësuesit e SPAK, KLD e KLGJ e me radhë t’ju thonë pse nuk hetojnë sarajet e Edi Ramës me gjatësi themelesh 57 metra, me oborr 5 mijë metra, të deklaruar se e ka blerë me 2 euro metri në një kohë kur shitet me 20 euro dhe 40 euro në atë zonë. Pyesni pak pse nuk hetojnë pallatin e familjes Basha, që nuk kanë asnjë faturë tatimore, doganore, bankare, ndërtimore, por shpërblejnë ndërtuesin vetëm para tre javësh me 11 milionë euro! me 99% të fondit limit dhe të vetëm në garë”, u shpreh Berisha./tvklan.al