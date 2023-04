Berisha i përgjigjet komenteve të Ramës: I ka ngelë zorra e trashë në gojë qëkur doli nga spitali

13:05 28/04/2023

Kryedemokrati Sali Berisha i është përgjigjur komenteve të kryeministrit Rama, i cili i referohet koalicionit “Bashkë Fitojmë” me “zorrën qorre”.

Në konferencën e përjavshme me gazetarët, kryetari i PD-së, Sali Berisha është shprehur i bindur se Kryeministri Rama do e mbyllë ciklin e tij në 14 Maj.

“Ramës i është “kallë data”, qëkur doli nga spitali ka pasuruar fjalorin, i ka ngelë “zora e trashë” në gojë. Rama e mbyll ciklin e pushtetit me këtë rast.”

Përsa i përket krimeve elektorale, kryedemokrati Berisha deklaroi se me ardhjen në pushtet të PD-së, krimi elektoral do të shpallet krim i rëndë.

“Ata që kryejnë krime elektorale, do të ndiqen deri në fund të jetës së tyre. I bëj thirrje administratës të mos bëhet skllave e qeverisjes që po qeveris vendin. Çdo shkelje ligji do të pasohet me pasoja të rënda. Krimi elektoral do të shpallet krimi i rëndë dhe parashkrimi për krimin elektoral do të hiqet.”

Kryetari i PD-së, Berisha është shprehur i bindur se asgjë nuk mund të pengojë fitoren e kanddiatëve të “Bashkë Fitojmë”:

“Asgjë nuk do të mundet të pengojë fitoren e kandidatëve tanë. Rama është i pashpresë. E siguroj Ramën se pas fitores në këto zgjedhje, ai do të përballet me largimin e tij.”/tvklan.al