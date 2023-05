Berisha i përgjigjet Ramës për gjyshen nga Shkodra: Lere të prehet se ti ke marrë rrugën e djallit

02/05/2023

Një ditë më parë, Kryeministri Edi Rama tha nga Shkodra se këtë qytet e do më shumë se demokratët që drejtojnë bashkinë prej vitesh, për shkak se ka një gjyshe shkodrane.

Kësaj deklarate të Ramës iu përgjigj sot ish-Kryeministri Sali Berisha po nga Shkodra ku prezantoi kandidatin e koalicionit “Bashkë Fitojmë”, Bardh Spahinë.

“Ai vjen këtu dhe përpiqet të mashtrojë, gënjejë, se unë jam çerek shkodran, se gjyshen e kam shkodrane, tani dua ti them dy fjalë. Gjyshja e tij ka qenë një shkodrane fisnike, po ju them unë. Por problemi i saj është se, njëlloj si i asaj nënës në poemën e Bertol Brehtit, që thotë; këtë këmishë ngjyrë kaki, dhe këto çizme t’i kam falur, sikur të dija, biro ç’di, më mirë veten kisha varur. Edhe gjyshja jote po ta dinte Edvin, se yt atë djali i saj, do të firmoste për varjen në litar të poetit që do t’i këndonte lirisë, të drejtave të njeriut, do t’i vinte këtë epitaf tek guri i varrit.

Por edhe ty Edvin, kur të të shifte që ke përqendruar të gjitha pushtetet, duke vjedhur dhe plaçkitur shqiptarët, një gjë të tillë do ta recitonte çdo natë tek veshi. Ndaj dhe më mirë leje gjyshen aty ku është të prehet në paqen e Zotit se ti ke marrë rrugën e djallit”, u shpreh Sali Berisha. /tvklan.al