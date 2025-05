Takimin me qytetarët në Burrel, kryetari i PD, Sali Berisha e nisi me një minutë heshtje në nderim të dëshmorëve.

Përveç votës në zgjedhjet e 11 Majit, Berisha kërkoi nga qytetarët vetëm 100 ditë për të realizuar të gjitha pikat e programit.

Kryeministrin Edi Rama dhe ministrat i akuzoi për korrupsion.

Vjedhjet më të mëdha sipas tij bëhen në projektet e infrastrukturës.

Pati një paralajmërim për kryesocialistin Rama.

Pas takimit në Burrel, Berisha u shfaq në Bulqizë me kaskë në kokë në një bashkëbisedim me minatorët, nga ku u zotua se në 100 ditët e para do të miratojë statusin e minatorit.

Për minatorët, kryetari i PD tha se një vëmendje të shtuar do të ketë dhe shëndeti i minatorit, duke theksuar se trajtimi i tyre shëndetësor do të bëhet në një mënyrë të veçantë.

Klan News