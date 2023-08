Berisha i referohet burimeve: Është lëshuar urdhërarresti për partneren dhe ish-bashkëshorten e Ahmetajt

13:27 04/08/2023

“Ahmetaj mund të shkruajë çfarë të dojë në telefonin tim“

Ish-kryeministri, Sali Berisha thotë se referuar burimeve të tij, të cilat i quan “mjaft të besueshme”, është lëshuar urdhërarresti për partneren dhe ish-bashkëshorten e Arben Ahmetaj.

Gjatë konferencës së përjavshme me gazetarët, Berisha teksa u pyet nëse ka komunikuar drejtpërdrejtë me ish-ministrin Ahmetaj lidhur me deklaratën e tij se ai dhe familjarët e tij kërcënohen me jetë, kryedemokrati e ka mohuar një gjë të tillë duke thënë se akuzat i ka marrë nga qytetari dixhital.

Berisha thotë se Ahmetaj mund t’i shkruajë çfarë të dojë në telefonin e tij.

Sali Berisha: Jo nuk kam komunikuar kurrë drejtpërdrejtë me Arben Ahmetajn, por ai po të dojë mund të shkruajë çfarë të dojë në telefonin tim nuk e kam ndaluar.

Pyetje: Pra ju i keni marrë nga qytetari dixhital?

Sali Berisha: Qytetari dixhital. Këto akuza qytetari dixhital i ka marrë direkt nga Ahmetaj, por unë sigurisht që jam i ndjeshëm sepse Arben Ahmetaj u largua duke paraqitur mesazhet kërcënuese që i janë dërguar. Tani këto mesazhe, Prokuroria duhet t’i hetonte gjer më një. Apo ishin këto skenare të përzënies së tij unë nuk e di por këtë e bëri Arben Ahmetaj sikundër them se Arben Ahmetaj ka informuar njerëz të cilëve ju ka rrëfyer se është akuzuar madje direkt edhe nga kriminelë të burgjeve që përbën një gjë shumë, shumë të rëndë. Së fundi, për të dy zonjat, bashkëshorten dhe ish-bashkëshorten burimet pothuajse mjaft të besueshme me thonë që është lëshuar urdhërarresti.

