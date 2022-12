Berisha: Jemi në 2 beteja të fuqishme, primaret edhe kundër armikut të votës së lirë që është Edi Rama

16:57 12/12/2022

Në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kryetari i PD-së Sali Berisha është shprehur se kjo forcë politike ka 2 beteja të fuqishme, primaret dhe në betejën tjetër siç e quan kryedemokrati “kundër armikut të votës së lirë që është Edi Rama”.

Sali Berisha: Jemi në 2 beteja të fuqishme: Primaret, por edhe në betejën tjetër kundër armikut të votës së lirë që është Edi Rama. Edi Rama në këto vite ka arritur me metodat më korruptive që të korruptojnë brenda dhe jashtë vendit ndoshta më shumë se kushdo tjetër në Europë.

Sot ka dokumenta dhe të dhëna që faktojnë në mënyrë të pakundërshtueshme se ai blen dhe shet nga mëngjesi deri në darkë. Në rast se shohim, ai ka krijuar një makineri dhe mekanizma shkatërrimtare për votën, komplekse, për fat të keq këtë e kemi trashëgimi. Kjo na detyron që ne t’i japim zgjidhje kësaj. Është sot e faktuar se çdo gjë mund të pranojë, por votën e lirë nuk e pranon. Ata që mendojnë se ai pranon votën e lirë, ata gënjejnë.

Në të gjitha zhvillimet, deri sot Edi Ramës i ka dalë nga jashtë kontrollit 1 faktor, ai ka në kontroll makinerinë shtetërore, e patronazhistëve. 1 javë më parë shprehu krenari për to. Ka në kontroll dhjetra qindra euro për të blerë në bursë votat e shqiptarëve. Ai kishte dhe kreun e opozitës, siç faktojnë dhe kjo atij i ka dalë jashtë kontrollit, kjo pas përpjekjes.

Gjatë fjalës së tij në këtë mbledhje, kryedemokrati Berisha është shprehur se lobimi është pjesë e procesit të primareve, por kryetari dhe drejtuesit kryesorë nuk duhet të lobojnë.

Sali Berisha: Duke thënë të shkëlqyer nuk mund të them dhe nuk pretendoj fare që këto të ishin primaret të përsosura. Këto ishin primare në të cilat morën pjesë më shumë se 200 kandidatura, në tërësi personalitete politike të PD, por edhe anëtarë të shquar të shoqërisë civile, edhe ekselenca shqiptare që jetojnë dhe punojnë në kryeqytete të Europës, Bruksel, Londër etj. Në çdo lloj varianti që të analizosh, primaret janë forma në genuine, më institucionale, më e drejtë e hapjes së partisë. Në këto primare janë pranuar me vetëdeklarim apo propozim nga degët apo anëtarësia, të gjithë ata të cilët kanë plotësuar kriteret elementare për të marrë pjesë në garë.

Thashë dhe më sipër që nuk ishin këto të përsosura, por praktika e fituar me këto primare, problematik e dala janë një pasuri e çmuar për ne për ti përsosur ato në raundet e tjera të zgjedhjeve. Pra jo që të mos tërhiqemi prej tyre, por të bëjmë gjithçka që kjo praktikë të konsolidohet transparente, e ndershme, e barabartë për kandidatët. Dua të ua them këtu, jemi në hapat e parë dhe normale ndjeshmëritë, por gradualisht anëtarët, simpatizantë e PD, duke lexuar për këtë proces do të gjejnë se lobimi ndonëse unë personalisht nuk e këshilloj dhe mbështes, por është absolutisht pjesë konstante e procesit.

E them këtë sepse secili që e merr përsipër që të garojë, duhet ta dijë se rivali i tij do të mund të mobilizojnë, persona, grupe, personalitet të partisë, jashtë partisë për të krijuar një impakt sa më pozitiv për kandidaturën e tij dhe për këtë duhet të mësohemi. Sikur, persona, grupe interesi kanë të drejtën e tyre të lobojnë për kandidatin që duan. Por këto janë të parat. Natyrisht nuk besoj se kryetari i partisë duhet të lobojë, drejtuesit kryesorë të partisë duhet të lobojnë se kjo do ta cenonte barazinë dhe ju siguroj se në mënyrën më absolute, asnjë lloj anësimi në këtë garë nuk kam pasur dhe nuk ka pasur nga drejtuesit kryesorë të partisë./tvklan.al