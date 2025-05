Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, përgjatë një takimi me fermerët e Dimalit, nga ku prezantoi detajet e programit të tij qeverisës, që lidhen me ekonominë, ka dhënë premtimin e radhës.

Ky premtim lidhet me qumështin pluhur, për të cilën u shpreh se do i vendoset taksa atje ku e “meriton”. Kështu ai nënkupton se nëse ai vjen në qeveri pas zgjedhjeve parlamentare të 11 Majit, qumështi pluhur do të ketë një taksë relativisht të lartë. Një gjë e tillë do bëhet sipas tij për të ngritur nivelin e prodhimeve vendase, e për të shërbyer në rritjen ekonomike të fermerëve.

“U garantoj që ne do bëjmë një mbështetje shumë të fuqishme për fshatin sepse potenciali i fshatit është shumë i madh për prodhimin. Ne do bëjmë prodhimet tuaja. Ballkani i Hapur hidhet në kosh të plehrave javën e parë. Nuk ekziston!

Çfarë ndodhi miq? Çfarë drame e madhe. Myzeqeja arriti në 35 mijë kokë lopë race. Hapën kufirin për prodhimet e Shumadisë, futën ligjin në Parlament për të hequr taksën për qumështin pluhur dhe rritën çmimet e imputeve bujqësore, dengu i barit shkoi më keq se litra e qumështit dhe fermerët u detyruan të therin lopët e racës që ishin fabrika të vogla qumështi në vetvete.

U garantoj ju se qumështit pluhur do ia vëmë taksës atje ku e meriton dhe do jetë qumështi juaj që do preferohet dhe shitet në tregun shqiptar dhe të gjithë prodhimet e tjera. Ju keni probleme të mëdha me grumbullin dhe ka padrejtësi të mëdha. Grumbulluesve unë u them këtu se i mbështesim, jemi të gatshëm t’i kreditojmë me krdi të buta dhe lehtësira të tjera, por çmimet nuk mund të jenë monopol. Nuk do jenë çmime që do vrasin prodhimin”, tha Berisha.

Kryedemokrati premtoi se çmimi i produkteve do të vendoset nga borde të përbashkëta dhe jo “sipas qejfit”.

“E di unë, shkoni atje në treg të Lushnjes se si me dajak diktojnë çmimet. Merr fund ajo. Çmimi do përcaktohen nga borde të përbashkëta ose pastaj do merren praktika të tjera dhe nuk mund të trajtohen fermerët që krijojnë prodhimin me djersë siç trajtohen sot. Merr fund kjo. Së dyti, grumbulluesit nuk u paguajnë faturat në mjaft raste. Kemi respektin më të madh për grumbulluesit, por ata do të detyrohen të marrin licencën kur të kenë bërë sigurimin në një kompani sigurimi. Kjo do të thotë se do apo nuk do grumbulluesi, kompania e sigurimit do paguajë çdo faturë të papaguar nga grumbulluesi. E ka Maqedonia. Nuk po shpikim asgjë.

E kemi deklaruar atë të TVSH-së simetrike javën e parë. TVSH-në do e përfitoni ju, jo grosistët”, tha Berisha.

