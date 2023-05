Berisha ju drejtohet shkodranëve: Më 6 Mars ju ishit shpëtimtarët e vërtetë të opozitës

19:50 02/05/2023

Kryedemokrati Sali Berisha një një takim elektoral në Shkodër ku ka prezantuar kandidatin e koalicionit “Bashkë Fitojmë” është shprehur se 6 Mars 2022 kur shkodranët zgjodhën Bardh Spahinë në krye të bashkisë, ishin shpëtimtarët e vërtetë të opozitës.

Gjatë fjalës së tij, kryetari i PD-së, Berisha ka pasur një thirrje për të gjitha gratë dhe vajzat shqiptare që të mbështesin kandidatët e koalicionit “Bashkë Fitojmë” më 14 Maj.

Sali Berisha: Më 6 Mars ju ishit shpëtimtarët e vërtetë të opozitës. Shkodra, shkodranët dhe shkodranet me votën e tyre më 6 Mars votuan për Shkodrën, ishull shprese, i dritës së fitores që po ndriçon sot mendjet dhe zemrat e shiptarëve nga jugu në veriun e Shqipërisë ju garantoj, se pas këtyre zgjedhjeve atëherë ku do Shkodra, do të bëhen zgjedhjet e përgjithshme.

E kam një thirrje për të gjitha gratë dhe vajzat, nënat dhe motrat: Merreni në dorë flamurin e fitores, të kësaj fushate sepse në të vërtetë për nënën, motrën, vajzën dhe gruan shqiptare armik më të egër në pushtet se sa Edi Rama nuk kanë pasur ndonjëherë.

Ai është një mizogjenist i pashembullt. E quaj të tillë për brengën që ai ju krijoi gjithë këtyre viteve duke i zhytur në varfëri, duke detyruar fëmijët e tyre të largohen nga vendi e të marrin dhenë se s’mund të jetojnë në shtëpitë e tyre. Si i pashpirt i përdor ata vetëm fasadë./tvklan.al