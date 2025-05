Në ditën e parafundit të fushatës elektorale, Sali Berisha u ndal në Shkodër, ku ftoi qytetarët që të dielën ta refuzojnë Edi Ramën me votë. Duke iu referuar në mënyrë të veçantë listës së PS-së në Shkodër, ai tha se kandidatët e Ramës janë të diktuar nga bandat e krimit.

“Në Velipojë janë përfaqësuesit e Pëllumb Gjokës, në Dajç e Dibraç të tjerë. Në 12 Maj qeveria e re do ju shpallë grupe terrorite”, tha ai.

Votë kundër kërkoi edhe për partitë e tjera, duke i etiketuar paterica të Edi Ramës.

“Asnje votë. Vota per Tomen është për Edi Ramën. Toma është skllav i Ramës. Kurse ato partitë qe ju thonë se ne s’jemi për rotacionin janë vegla të Ramës”, tha ai.

Qendrimin e Departamentit Amerikan të Shtetit e cilësoi përgjigje të fuqishme ndaj përpjekjeve të Edi Ramës për një Shqipëri pa opozitë.

“E vertata triumfoi, një mirënjohje të pakufijshme për Presidentin Trump”, tha Berisha.

11 Maji tha se është dita e ndarjes së dy epokave, mesazh që e përforcoi nga Shkodra edhe strategu i fushatës së tij Chris LaCivita.

“Doktor Berisha shkroi historinë duke ndërtuar marrëdhënie historike me SHBA. Ne besojmë Dr. Berishën. Duhet të luftoni për familjet tuaja, për të ardhmen dhe liritë tuaja. Ishit të parët që rrëzuat monumentin e një prej vrasësve më të mëdhenj të historisë, Stalinit. Tani është koha të rrëzoni një tjetër monument të dështuar, Edi Ramën”, tha ai.

Në Lezhë shqiptarët i ftoi në një besëlidhje të re për të transformuar Shqipërinë në 100 ditë.

“Çdo pensionist do marrë jo më pak se 200 euro, s’do ketë rrogë më të ulët se 500 euro. Energjinë do e paguani me 7 lekë kilovatin, listën e barnave të rimbursuara 100% që ka Republika italiane”, tha Berisha.

Administratën e garantoi se nuk do preket nga rotacioni i pushtetit ndërsa akuza hodhi edhe në adresë të njerëzve të ngushtë pranë kryeministit për shit-blerje votash.

Tv Klan