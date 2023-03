Berisha: KAS merr urdhra nga Edi Rama

15:46 23/03/2023

“Kryeministri, përgjegjës kryesor për inceneratorët”

Sali Berisha tha se pas vendimit të KAS-it që e rrëzoi atë në betejën ligjore për të fituar të drejtën e regjistrimit të PD në emër të tij në zgjedhjet vendore të 14 Majit, qëndron Kryeministri Rama.

“Ka një urdhër, ai është Rama, njeriu despot që kontrollon dhe s’njeh as ligj, kontrollon drejtësinë në mënyrë të tmerrshme.”

Dyert e bashkëpunimit i mbylli për ata që i cilësoi pengjet e Kryeministrit, teksa u pyet nga media jashtë Kuvendit.

“Grupimi i Edi Ramës po mbahet si i mbyturi me dy pengje Bravën dhe Alibashën, s’ka demokrat që s’e kupton, s’e pranon asnjë një moral të tillë, u ka dhuruar Rama vulën”.

Në seancë plenare Berisha vijoi me akuzat në adresë të kryeministrit për çështjen e inceneratorëve, pa kursyer edhe Arben Ahmetajn.

“Autori i aferës 600-700 milionëshe në total nuk mund të realizohej vetëm me firmën dhe insistimin e Arben Ahmetajt. Edi Rama është përgjegjësi numër 1 dhe autori kryesor i kësaj me afere”.

Taulant Balla iu kundërpërgjigj akuzave të Berishës, duke vënë në shënjestër kandidatin e koalicionit “Bashkë Fitojmë” për Bashkinë e Tiranës.

“Unë bie dakord me atë që i kanë thënë Belind Këlliçit për fushatën tani. Mos u shfaq asgjëkundi me Saliun se po dole me të je shumë i humbur. Jam shumë dakord që Belindi duhet ta zbatojë këtë strategji. Sali Berisha është një e keqe që të gjithë duhet të biem dakord që ky vend duhet të shpëtojë”.

Më herët Kuvendi u përfshi në debate pas kërkesës së opozitës për futjen në seancë plenare të mocionit me debat lidhur me raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit.

