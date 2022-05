Berisha kërkoi anulimin e vizave për rusët, Balla: Tollumbace populiste, hapat do t’i ndërmarrin në koordinimin me aleatët

14:26 03/05/2022

Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, ka pasur një prononcim për mediat pas seancës së posaçme ku për Kuvendin e Shqipërisë dha një mesazh Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky. Balla tha se ishte i qartë vlerësimi i Zelensky-t për mbështetjen e Shqipërisë drejt Ukrainës në NATO dhe Këshillin e Sigurimit të OKB-së.

Balla iu përgjigj edhe komenteve për anulim të vizave për qytetarët rusë nga ana e Berishës, për të cilin tha se “nuk ekziston” për të. Megjithatë ai u shpreh se Shqipëria do të ndërmarrë veprime sipas hapave që do të ndërmarrin vendet partnere. Deklaratat e Berishës, kreu i grupit të PS-së konsideroi “tollumbace populiste të ndonjë politikani që i ka mbaruar koha”.

Taulant Balla: Unë mendoj që Kuvendi i Shqipërisë sot kishte një seancë të posaçme me tepër rëndësi dhe besoj që për të gjithë ishte i qartë edhe pozicioni i Shqipërisë i shprehur nga Kryeministri Edi Rama. Po aq i qartë ishte vlerësimi i Presidentit Zelensky për mbështetjen e ofruar nga shqipëria, qoftë në aspektin e prezencës së Shqipërisë në Këhilin e Sigurimit në OKB, po ashtu dhe prezenca e Shqipërisë si anëtare e NATO. Në këtë aspekt, kashtë mbi tjegulla mund të pretendojë të vendosë gjithkush, por nuk besoj që është momenti që këtu në Shqipëri, apo në vende të tjera partnere, politikanë të caktuar të cilët e kanë mbyllur kapitullin e tyre të vijnë me propozime që as nuk kanë vlerë dhe as nuk janë pjesë e një strategjie, e koordinuar kjo mes të gjitha vendeve dhe të kujtojmë që agresioni i pajustifikueshëm rus në Ukrainë e ka bërë botën më të bashkuar se kurrë kundër Rusisë. Ka bashkuar Europën, por natyrshëm që Shqipëria do të ndërmarrë të gjitha hapat sikundër Kryeministri Rama u shpreh në fjalën e tij. Unë do kërkoja që të merremi me gjëra serioze jo me tollumbace populiste të ndonjë politikani që koha i mbaruar me kohë. Nuk e kam dëgjuar çfarë ka thënë zoti Berisha fare dhe zoti Berisha nuk ekziston për mua. Dhe nuk i përgjigjem asnjë pyetje që ka brenda saj fjalën Berisha.

Pyetje: Presidenti Zelensky në fjalën e tij kërkoi që mos të prisni turistët rusë? Do e merrni parasysh kërkesën e Presidentit Zelensky, apo jo?

Taulant Balla: Në fjalën e kryeministrit Rama besoj se keni një përgjigje të saktë për gjitha hapat që do të ndërmarrë Shqipëria në koordinimin e vazhdueshëm me të gjithë aleatët tanë sepse ne e konsiderojmë Rusinë një agresor kundër një shteti të pavarur demokratik dhe ne jemi të gjithë me Ukrainën. Të gjitha hapat që janë ndërmarrë janë ndërmarrë në funksion të mbështetjes dhe të rritjes së sanksioneve kundër Rusisë. Nëse edhe ky sanksion do të konsiderohet, natyrshëm që qeveria shqiptare do të jetë në valën e parë të vendeve që ndërmarrin hapa të cilat dëmtojnë ekonominë ruse dhe natyrshëm që dëmtojnë agresorin. Dua të jem i qartë në komunikimin me ju. As komunikojmë dhe as i japim vlerë tollumbaceve që lëshon Sali Berisha i cili natyrshëm ka një axhendë të ndryshme nga ajo e Shqipërisë. Ne jemi këtu për axhendën e Shqipërisë, jemi këtu për axhendën e rëndësishme të mbështetjes së Ukrainës. Në pamundësi për t’u bërë relevant apo për t’u marrë në konsideratë, Saliu edhe për shkak të moshës që ka mbush tollumbace dhe i lëshon./tvklan.al