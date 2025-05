Kryedemokrati Sali Berisha zhvilloi takimin përmbyllës elektoral në Burrel. Ai kërkoi nga shqiptarët vetëm 100 ditë për të transformuar Shqipërinë.

“Unë kërkoj nga çdo shqiptar vetëm 100 ditë për të transformuar Shqipërinë. 100 ditë në një mision, në të cilin të gjithë shqiptarët do bashkojnë zemrat e tyre për të ndihmuar në radhë të para ata 760 mijë burra dhe gra të thinjur që trajtohen në mënyrën më të padenjë me një pension qesharak. Për të vendosur minimumin jetik 200 euro. Kërkoj 100 ditë që ne të vendosim pensionin minimal 200 euro. Kërkoj 100 ditë për të shpalosur përpara çdo shqiptari një mundësi të re. Kërkoj 100 ditë për t’i dhënë çdo pensionisti dhe rrogëulëti që nuk do ketë rrogë nën 500 euro”, tha ndër të tjera Berisha.

Po ashtu, ai garantoi për një ulje të madhe edhe në çmimet e ndërtimeve.

“Garantoj se do ketë ulje të madhe në çmimet e ndërtimeve. A e dini ju se këta kanë dhjetëfishuar taksën mbi sipërfaqen e ndërtimit? Ajo ishte 2 përqind të kostos, e kanë kthyer në 10 përqind të çmimit të shitjes. 3 përqind taksa sociale, hiqet. Në këtë mënyrë një ndërtues që do paguante 400, do paguajë 40. Do paguajë shumë më pak”, tha Berisha./tvklan.al