Berisha: Koalicion me LSI për 6 Marsin

15:50 31/01/2022

“Do të quhet Shtëpia e Lirisë”

Ish-Kryeministri Sali Berisha konfirmoi se në zgjedhjet e pjesshme vendore të 6 Marsit kandidatët e dalë nga primaret do të garojnë në një koalicion me LSI-në, të pagëzuar me sloganin “Shtëpia e Lirisë”.

“Edi Rama me bandat e tij me uniformë dhe pa uniformë ka konfiskuar në një akt madhor kriminal politik siglën e PD. Sigurisht që do ketë një marrëveshje për një koalicion në përputhje me ligjin. LSI është pjesë e këtij koalicionit. Logoja do jetë e re se është logo koalicioni dhe unë mund t’ju informoj ju koalicioni do të quhet Shtëpia e Lirisë”.

Në krah të 6 kandidatëve për kryetar bashkie, Berisha tha se këto primare shënuan rikthimin e votës së lirë në Partinë Demokratike, duke u zotuar ta shtrijë këtë proces përtej anëtarësisë në përzgjedhjen e deputetëve dhe kryebashkiakëve.

“Në të gjitha primaret përveç për kryetar partie, dege, do votojë njëlloj me të njëjtën të drejtë vote edhe simpatizantët dhe mbështetësit tanë. Pra ne nuk ndalemi nga zgjerimi i hapësirës së votës së lirë. Po ndodh një transformim i madh, një mrekulli e vërtetë”.

Vetë kandidatët fitues e cilësuan shpresëdhënëse për të ardhmen e demokracisë në parti garën e primareve, duke u angazhuar për fitoren në 6 Mars.

Bardh Spahia: Gara e djeshme ishte shpresëdhënëse për të ardhmen e cila riktheu edhe njëherë rëndësinë e jashtëzakonshme të votës së lirë të qytetarëve të lirë të këtij vendi.

Ardjan Muka: Sfida jonë në Durrës është pak e veçantë sepse është një qytet që prej 22 vitesh neve nuk e kemi si forcë e djathtë, dhe këtë e shprehim në revoltën e shohim në sytë e qytetarëve të cilët po na kërkojnë dita-ditës kur qyteti do administrohet për qytetarët.

Premtim Kryemadhi: Unë shpresoj që demokratët e Dibrës përsëri bashkë me 6 Mars do ta marrim Bashkinë e Dibrës.

Sali Berisha teksa ftoi demokratët të votëbesojnë kandidatët e koalicionit, u shpreh i hapur edhe për të mirëpritur kontributin e të larguarve nga Lulzim Basha në radhët e demokratëve, siç është edhe rasti i ish-nënkryetares së PD Jozefina Topalli.

“Unë do t’i ftoj ata dhe do të kontribuoj në këtë fushatë”.

Edhe në këtë dalje me kandidatët në krah tij, Berisha i vijoi sërish akuzat në adresë të Bashës për pazar me Kryeministrin Rama.

“Lulzim brava është në mision peng i Edvin Ramës”.

Tv Klan