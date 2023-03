Berisha: Koalicioni do të jetë fitimtar, sigurisht e drejton Partia Demokratike

12:51 10/03/2023

“Koalicioni do të jetë fitimtar, sigurisht Partia Demokratike e drejton, këtu s’ka diskutim”, kështu ka deklaruar këtë të Premte Sali Berisha. Berisha theksoi se në 90% të garave elektorale demokratët kanë shkuar në zgjedhje me logo koalicioni.

Gazetarja e Tv Klan Elja Zotka: Kur flisni për entuziazëm, a e keni marrë parasysh se demokratët nuk do votojnë për logon e partisë që ju e themeluat, sepse atë e ka tashmë Alibeaj dhe nëse ka koalicion me Partinë e Lirisë, kush do ta drejtojë koalicionin?

Berisha: Së pari mund të them se në 90% të garave elektorale demokratët kanë shkuar në zgjedhje me logo koalicioni, kjo është e vërteta. Së dyti, nuk ka sot demokrat të vërtetë, qytetar shqiptar që nuk dënon me neveri të madhe aktin e shëmtuar të Ramës i cili mendoi se do të caktojë vetë drejtuesit e opozitës me ndihmën e guvernatores. Koalicioni do të jetë fitimtar, sigurisht Partia Demokratike e drejton, këtu s’ka diskutim./tvklan.al