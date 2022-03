Berisha komenton dorëheqjen e Bashës: ‘Bashizmi’ u arkivua bashkë me të

12:15 24/03/2022

Ish-kryeministri Sali Berisha komentoi këtë të enjte edhe dorëheqjen e Lulzim Bashës si kryetar i Partisë Demokratike. Për Berishën, ‘bashizmi’ ishte doktrinë e dhunimit të statutit, institucioneve dhe parimeve të partisë, që u arkivua së bashku me dorëheqjen e Lulzim Bashës.

Në fjalën e tij, Berisha po ashtu theksoi se ekziston vetëm një Parti Demokratike dhe se nga takimet që ka pasur me bazën, anëtarësia dhe të gjithë janë me 6 Marsin, i cili si mesazh ka bashkimin.

“Sikundër ftoj miqtë e mi të mos harrojnë se bashizmi ishte doktrinë e dhunimit të statutit, institucioneve, parimeve të partisë. Ai u arkivua së bashku me dorëheqjen e Lulzim Bashës. Askush nuk mund të mendojë të paraqesë sikur ekzistojnë dy parti demokratike. Ekziston 1 dhe vetëm 1 PD. Unë po takoj dhe një proces i mrekullueshëm po ndodh në bazë. Po takoj njëri pas tjetri kryetarët që deri dje, madje dhe radhën e fundit kanë qenë në takimin që patën me Bashën, por që janë haptas të qartë, se bashkimi, se 6 Marsi ka vetëm një mesazh, bashkimin dhe se ia kanë thënë të qartë Bashës e anëtarësia dhe të gjithë janë me 6 Marsin. Në grupin parlamentar janë të gjithë anëtarët. ”/tvklan.al