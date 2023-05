Berisha: Komisionerët të vazhdojnë me vendosmëri, rezultati është i sigurt pozitiv

22:20 14/05/2023

Në një konferencë me gazetarët, Sali Berisha u bëri thirrje komisionerëve të opozitës që të vazhdojnë me vendosmërinë më të madhe. Ai kërkoi që të mbikëqyret çdo votë pasi rezultati është i sigurt pozitiv.

“Unë mund t’u them se Velipoja ishte sot absolutisht nën pushtim. Autokolona krimi kalonin nga një rrugë në tjetër në Shkodër dhe njerëzit nuk guxonin t’i fotografonin për shkak të kamerave. Por kjo është një histori, për të cilën ne qëndrojmë deri në fund. E rëndësishme është të ftoj komisionerët, ashtu siç kanë bërë një punë të shkëlqyer gjer sot, ta vazhdojnë me vendosmërinë më të madhe. Me korrektesën më të madhe të mbikëqyrin çdo votë sepse rezultati është i sigurt pozitiv. Se çfarë ka bërë Edi Rama është kapitulli më i zi. Gjithçka përmblidhet në frazën e tij se kodi zgjedhor është një kinezëri”, u shpreh Berisha.

Në fjalën e tij, Berisha hodhi akuza ndaj kryeministrit Edi Rama se ka bërë gjithçka për të manipuluar rezultatin. Kujtojmë që deri më tani janë publikuar rezultatet vetëm në 3 bashkitë ku u votua dhe u numërua elektronikisht. Në Elbasan, Kamëz dhe Vorë fitues rezultuan kandidatët e Partisë Socialiste./tvklan.al