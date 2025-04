Për të nxjerrë ekonominë nga kriza, Sali Berisha premton një revolucion fiskal për bizneset. Zotim të cilin e ripërsëriti edhe gjatë një takimi që pati me një biznes fason.

Hapin e parë për rritjen e prodhimit tha se do e nisë nga rimëkëmbja e Euros.

“Do bëjmë revolucion fiskal, do transforojmë klimën për biznesin, do vendosim standardet më miqësore për bznesin. Për të gjithë eksportet do bëjmë një bord që do kompensojë rënien e Euros e cila është një faktor që dëmton sipërmarrësit”, tha Berisha.

Si shkak për rënien e eksporteve sheh narkoeuron, që sipas tij po pastrohen në ndërtim. Taksat e ulëta dhe zerim i disa prej tyre sheh si katalizator për zhvillimin e ekonomisë dhe hapjen e e vendeve të reja të punës për biznesin.

“Energjinë do e ulim, ujin do e përgjysmojmë. Qeratë do përgjysmohen bashkitë s’do vendosin dot taksa mbi 1% të xhiros mbi të gjithë biznesin, tha Berisha.

Jo vetëm ndihmë për sipërmarrjen, por edhe “paketën e dhembshurisë” i sheh si dy antidotët që mund të kurojnë ekonominë.

“Ne do vendosi minimumin jetik për çdo pensionist me pension më të ulët 200 Euro.do rimbursojmë 100% listën e ilaçeve që rimburoson Republika italiane”, theksoi lideri demokrat.

Por për t’i kthyer në realitet këto premtime thotë se në 11 Maj i nevojitet vota e shqiptarëve.

“Të gjitha njisha me datë 11”, tha Berisha.

Tv Klan