Kontrata është për mbrojtjen e kauzave opozitare, kështu është shprehur kryedemokrati Sali Berisha në lidhje me lobimin e PD në SHBA. Teksa thekson se veprim është ligjor, Berisha sqaron se 6 milionë eurot e lobimit nuk do i paguajë PD, por fondacioni shqiptaro-amerikan “Make Albania Great Again”.

Kryedemokrati sqaroi se lotimi në SHBA nuk ka lidhje me zgjedhjet e 11 majit. Berisha thekson se PD ka pranuar vetëm shërbimin që vjen si rezultat i kësaj kontrate.

Tregon dhe se dallimin e kontratës së lobimit me atë që PD ka me Chris LaCivita. Berisha shpjegoi se pse në kontratën e lobimit shërbimet nuk do i ofrohen vetëm PD, por edhe koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Teksa shpreh bindjen për fitoren e PD në zgjedhjet e 11 majit, Berisha thotë se selia blu vijon punën për të forcuar marrëdhëniet e saj me SHBA dhe me BE.

Klan News