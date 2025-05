Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, iu përgjigj këtë të enjte pyetjeve të gazetarëve në lidhje me kontratën e lobimit në Shtetet e Bashkuara.

Berisha tha se kontrata nuk ka lidhje me zgjedhjet, por ka të bëjë me “marrëdhëniet e Shqipërisë me SHBA, paraqitjen e realitetit shqiptar me të gjithë problematiket e mëdha të tij para administratës së SHBA”.

Ai theksoi se kontrata është 100% e bazuar në ligj.

“Nuk ka të bëjë me zgjedhjet. Kjo, fare. Ka një nen, neni 21 i ligjit të partive politike. Nen që autorizon partitë politike të marrin ndihma, mbështetje financiare nga forca të tjera politike, organizata ndërkombëtare partiake politike dhe fondacione. Pra, kontrata është 100 përqind e bazuar në ligj. Populli opozitar nuk është popull jetim. Edi Rama duhet të marrë të gjithë përgjigjet që meriton për ato që i ka bërë Shqipërisë në luftën e tij për një Shqipëri pa opozitë. Lidhur me milionat që numëroni, mos harroni, kontrata ka një nen, sipas të cilit, palët në çdo rrethanë që do ta konsiderojnë të dobishme për veten e tyre, ndërpresin kontratën. Prandaj nuk mund të flasësh për 6 milionë, nuk mund të flasësh as për 100 mijë apo 200 mijë. Kontrata është në varësi sipas kërkesave të palëve, dakordësisë së palëve, objektivave të palëve. Por një gjë është e sigurt, populli opozitar nuk ka më një kauzë jetime. Në atë vend të madh, ajo kauzë ka një avokat të madh”, tha Berisha.

Sa i përket fondacionit që ka kontraktuar kompaninë amerikane të lobimit, Berisha tha se bëhet fjalë për një grupim atdhetarësh.

“Ai gjersa ka një shërbim të ofruar PD i del zot asaj, nuk ka diskutim, sepse është një fondacion atdhetarësh, patriotësh, që e duan shumë këtë vend, antikomunistësh, të cilët shohin tek Edi Rama një shkatërrimtar të vërtetë të kombit dhe kanë krijuar një fondacion për të ndihmuar PD. Ata atë kontratë nuk e kanë firmosur për të ndihmuar veten, për të ndihmuar ata, aq sa çdo shqiptar është fjala. Këtu nuk ka asnjë lloj kontradikte”, tha Berisha.

Kredemokrati sqaroi se Chris LaCivita nuk ka lidhje me këtë gjë. Ai theksoi se LaCivita është kontraktuar për të qenë konsulent për zgjedhjet, ndërsa kompania tjetër do të jetë avokati i kauzave të Partisë Demokratike. Berisha hodhi akuza edhe ndaj kryeministrit Rama duke kujtuar lobimet e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës

“Chris LaCivita është i kontraktuar konsulent për zgjedhjet dhe asgjë tjetër se ligjet janë të ndryshme. Ai “Continental” është i kontraktuar avokati të kauzave të drejta të PD-së. Kurse Chris LaCivita është kontraktuar këshilltar elektoral i Partisë Demokratike. Nuk lejohet që të bëjnë aktivitete që nuk parashikohen në kontratë. Kjo kontratë është afishuar në entin federativ amerikan. Lexojeni dhe shikojeni çfarë thotë. Është shumë transparente. Nuk është historia e McGonigal këtu që i jepen paret në garazh. Nuk është historia e Bilalit që martohet me Bilalin se duhet të ishte çift. Bëhej gruaja e Bilalit ky që të futej në darkë me Obamën pasi aty pëlqehej se çiftet duhej të ishin burra. Nuk ke gjëra të tilla. Ke gjëra të deklaruara në mënyrë transparente, janë patriotë shqiptarë që kanë krijuar një fondacion që duhet që PD të ketë një marrëdhënie të shkëlqyer me SHBA dhe Shqipëria duhet të ketë një marrëdhënie shumë të mirë. Natyrisht nënkuptoj se u ka djegur shumë disave”, tha Berisha.

Çfarë është kontrata e lobimit të PD-së?

Partia Demokratike reagoi më 26 Prill duke u shpreh se ka nënshkruar një kontratë lobimi me vlerë prej 6 milionë Dollarësh për dy vjet me një kompani në Uashington DC. Kontrata është firmosur më 4 Prill nga Sekretari i Përgjithshëm i selisë blu, Flamur Noka.

PD sqaroi në një njoftim për mediat se, është komuniteti shqiptaro-amerikan që përmes fondacionit “Make Albania Great Again” ka kontraktuar kompaninë “Continental” për të ndihmuar në konsolidimin e marrëdhënieve miqësore të Partisë Demokratike si forca më e madhe opozitare me Kongresin dhe Qeverinë e SHBA.

Synimi i bashkatdhetarëve në SHBA, thuhet në sqarimin zyrtar të PD-së, është bashkëpunimi i PD me aleatin kryesor të Shqipërisë për të rivendosur demokracinë funksionale dhe shtetin e të drejtës në Shqipëri.

Sipas PD, Kompania “Continental” drejtohet nga Ambasadori Carlos Trujillo i cili njihet gjithashtu dhe si avokat i Presidentit Trump dhe si antikomunist i palëkundur në qëndrimet e tij.

Selia e Partisë Demokratike

Po ashtu PD sqaron se, “kontributi financiar për realizimin e këtij qëllimi është marrë përsipër 100% nga patriotë shqiptarë që jetojnë dhe punojnë prej dekadash në SHBA si dhe demokratë të tjerë të larguar nga Shqipëria këto 10 vite për shkak të regjimit të Edi Ramës!”

Në fund PD sqaron se “ndonëse ka dhënë dakordësinë për marrjen e këtij shërbimi në përputhje të plotë me ligjet e të dy vendeve, nuk ka asnjë barrë financiare apo detyrim kontraktual që lind nga kjo marrëveshje”.

Si garant në SHBA, sipas asaj që shkruhet në këtë kontratë, ka dalë shtetasi me emrin Nuredin Seçi.

Po ashtu në kontratë përcaktohet se “Klienti do t’i paguajë firmës një tarifë fikse mujore prej 250,000 Dollarësh për një paketë gjithëpërfshirëse mbështetjeje që përfshin lobim, avokim dhe nisma strategjike ligjore për një periudhë prej 2 vitesh”.

“Continental Strategy” është një firmë konsulence dhe lobimi me bazë në Shtetet e Bashkuara, e specializuar në marrëdhënie me qeverinë dhe strategji politike.

Reagimet për kontratën

Në një takim elektoral në Tiranë, kryeministri Edi Rama tha se kontrata është e paligjshme. Ai ironizoi fondacionin që ka kontraktuar kompaninë amerikane dhe se veprimet janë në shkelje me ligjet e Shqipërisë.

“Flitet për patriotë, kjo më kujton vjehrrat, baxhanakët dhe krushqit e atyre prokurorëve dhe gjykatësve të korruptuar, njësoj me këta patriotët. Edhe sikur të ekzistojnë këta patriotë, kjo është në shkelje flagrante me çdo ligj të Republikës së Shqipërisë. Nuk qenka aq e thjeshtë sa ç’u bë që këtu qenka një komplot ndaj një burri të ndershëm, vdeksha unë, dhe ky buf do shfaqet si pëllumb i bardhë”, u shpreh Rama.

Ndërsa Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve ka sqaruar se selia blu nuk e ka detyrim ligjor që ta depozitojë kontratën para zgjedhjeve të 11 Majit.

“Nuk ka asnjë detyrim për këtë subjekt, apo për çdo subjekt tjetër që të depozitojë në KQZ në këtë moment dokumente që tregojnë mbi të ardhurat dhe shpenzimet e tyre si subjekt zgjedhor”, tha Ilirjan Celibashi.

Ndërkohë pas publikimit të lajmit për kontratën e lobimit, SPAK sqaroi se ka nisur verifikimet. Për shkak të këtij veprimi ka reaguar edhe PD-ja që akuzoi SPAK-un se po përdoret nga Rama dhe se marrëveshja e nënshkruar është transparente.

“Mesa duket kontrata e PD me avokatin e Presidentit Trump nuk ka trembur vetëm Ramën, por dhe veglat e tij”, tha PD./tvklan.al