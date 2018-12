Berisha: Kreu i PS Lis në Mat, gjendet i vdekur në hotel

Ish- kryeministri Sali Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili bën me dije se pak ditë më parë është gjetur i vdekur në ish hotel Turizëm “Mati” kreu i Partisë Socialiste, Njësia Administrative Lis dhe njëherazi pagator i pensioneve në këtë njësi pranë Postës Mat.

Në statusin e publikuar nga Berisha në rrjetin social Facebook, thuhet se Abdulla Cuka ka prenotuar 2 orë dhomën në ish hotel Turizëm “Mati” me një partnere që mbetet anonime.

Statusi i plotë i Sali Berishës:

Kryetari i PS gjendet i vdekur në hotel!

Mister shkaku i vdekjes!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

I nderuar Dr. Berisha! Para pak ditësh rreth mesditës u gjet i vdekur nudo në ish hotel Turizëm “Mati” kreu i P.S njësia administrative Lis dhe njëherazi pagator i pensioneve në këtë njësi pranë Postës Mat. Thuhet se po hetohet nga Prokuroria, por asgjë nuk është bërë publike se ç’ka ndodhur. Gjithashtu thuhet se Abdulla Cuka personi në fjalë ka prenotuar 2 orë dhomën në këtë Hotel me një partnere që mbetet anonim. Edhe para 3-4 muajsh kreu i PS Shlli njësia Adm. Maçukull goditi me armë zjarri punonjësit e shërbimeve Bashkia Mat kur po pushonin duke ngrënë drekë dhe mbetën të vdekur 3 prej tyre ku katastrofa do të ishte akoma më e madhe po të mos kishte ndërhyrë k/plaku i fshatit. Doktor, ja pra kush janë krerët socialistë në Mat, pasi dhe vetë kreu dhe koordinatori i tyre A. Malaj nuk është as me pak dhe as më shumë i tillë. Faleminderit për mirëkuptimin, mund të investigoni, por për arsye të ndryshme mund të ruani anonimatin e identitetit tim, jo për frikë, por ashtu është konteksti. Të fala, e të mira./tvklan.al