Berisha kritikon deklaratën e Ramës për Ukrainën

23:36 28/08/2023

“Një hokatar i pacipë. Ukrainasit e kanë firmosur me gjak statusin e kandidatit në BE”

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka kritikuar me gjuhë të ashpër deklaratën e Kryeministrit Rama në Samitin e Bled-it në Slloveni. Për ish-Kryeministrin shprehja e Ramës se “nëse merret për bazë lufta për anëtarësimin e Ukrainës në BE, vendet e Ballkanit janë gati të sulmojnë njëri-tjetrin”, është një deklaratë e pacipë dhe e turpshme.

Sipas Berishës, Kryeministri i Shqipërisë, përcolli mesazhin që BE-ja nuk duhet të anëtarësojë Ukrainën.

“Ukrainasit kanë firmosur statusin e kandidatit të vendit të tyre në BE me gjakun, heroizmin, sakrificat e tyre. Kurse Edi Rama ka vendosur në Shqipëri regjimin e narkoshtetin e parë dhe të vetëm në Europë me të cilin ka detyruar shqiptarët të largohen nga Shqipëria më shumë sesa janë larguar ukrainasit nga bombardimet ruse”, shkruan mes të tjerash Berisha.

