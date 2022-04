Berisha: Kryeministrin e zgjedhim përmes primareve

Shpërndaje







23:57 01/04/2022

“Dyert e blinduara mund t’i kthejmë në instalacion”

Rikthimi i Sali Berishës parashikon marrjen e drejtimit të partisë por jo rikthimin si Kryeministër nëse Partia Demokratike do të vijë në pushtet në 2025.

Për herë të parë në studion e Zonës së Lirë në Tv Klan, Berisha lë të kuptohet se nuk ka ambicie për t’u vendosur edhe njëherë në krye të ekzekutivit.

“Ai që fiton zgjedhjet jo detyrimisht do të jetë Kryeministri i ardhshëm. Nuk po them se tërhiqem, por them se mund të garojë një tjetër që pëlqehet më shumë se unë”.

Po a do të kishte një rikthim të Sali Berishës nëse Lulzim Basha nuk do të ndërmerrte vendimin personal për ta larguar në Shtator nga grupi parlamentar?

“Ditën e votimit të Lulzim Bashës unë ju kam deklaruar gazetarëve se never say never kur më pyetën a do riktheheshe një ditë. A do ishte rikthimi im që do hiqet Bashën apo do ishte mekanizëm tjetër, unë nuk mund ta them sot, por Basha nuk mund të vazhdonte më me mua”.

Këto dyer me të cilat Lulzim Basha blindoi selinë blu mund të kthehen në një atraksion për t’u vizituar. Sali Berisha, përballë Arian Çanit, me seriozitet deklaron se epoka e blindimit ka përfunduar së bashku me largimin e Lulzim Bashës.

“Dera e blinduar mund të mbetet diku si instalacion, por ato dyer nuk blindohen më”.

Për vetë Lulzim Bashën, që tanimë pas dorëheqjes i drejtohet vetëm me emër të plotë, thotë që ndjen keqardhje që rezultoi të ishte shumë i plakur nëe mentalitet edhe pse me moshë shumë të re.

“Kam një keqardhje shumë të madhe dhe këtë nuk e mohoj. Është e paimagjinueshme se si një i ri i shkolluar mund t’i lejojë vetes veprime totalitariste të paimagjinueshme”.

Por gjithsesi Berisha siguron se nuk do të ketë përjashtime, përfshirë dhe vetë Bashën.

“Asnjeri nuk përjashtohet”.

Berisha sqaron se deklaratat e Alibeajt për të ankimuar vendimin e gjykatës që njohu Kuvendin e 11 Dhjetorit janë non sens juridik.

Tv Klan