Berisha: Kthimi i eshtrave të Qazim Mulletit në Tiranë, akt i merituar

22:53 30/08/2023

Ish-Kryeministri dhe kryetari i PD Sali Berisha ka përshëndetur kthimin në atdhe të eshtrave të Qazim Mulletit, ish-kryetar bashkie dhe ish-prefekt i Tiranë.

Në një postim në rrjetet sociale, Berisha e konsideron ngushëllim dhe ndjesë për familjarët kthimin në atdhe të eshtrave të Qazim Mulletit, i cili kishte ndërruar jetë në Itali.

“Të dashur miq, këto ditë u sollën nga Roma dhe u varrosën në Tiranë eshtrat e njërit prej intelektualëve dhe personalitetëve më të shquara të Tiranës së gjysmës së dytë të shekullit të kaluar, Qazim Mulleti.

Pasardhës i një prej familjeve më të njohura të Tiranës, intelektual i njohur dhe atdhetar, Qazim Mulleti që në moshën e rinisë dhe në vazhdim mori pjesë dhe luajti rol aktiv në të gjitha ngjarjet e mëdha kombëtare. Ai si i ri ishte akitiv në Pavarësinë e Shqipërisë, përfaqësoi Tiranën në Kongresin e Lushnjës, mori pjesë si zyrtar i rëndësishëm në funksione të ndryshme në qeveritë shqitare të viteve ‘20.

Qazim Mulleti ishte një antikomunist i vendosur gjatë viteve të pushtimit, ai në kundërshtim me rolin dhe qëndrimet atdhetare të tij dhe familjes, Mulleti pranoi emërimin Kryetar Bashkie dhe më pas Prefekt i Tiranës. Por ai arriti, ndonëse në vendin e gabuar e në kohën e gabuar, të fitojë respektin e qytetarëve të Tiranës dhe së bashku me zyrtar të lartë të tjerë të kohës, mbrojti hebrenjtë nga gjahu nazist. Pas lufte, Qazim Mulleti jetoi në Romë, azilant politik, si kundërshtar i diktaturës komuniste. Për shkak të reputacionit të mirë që kishte tek qytetarët e Tiranës, regjimi i Enver Hoxhës ndërseu kundra tij kalemxhinjtë që me penën e tyre glorifikonin të keqen dhe i thurrnin lavdi kasaphanës së luftës së klasave.

Kështu përveç kalvarit që përjetuan në kampet e përqëndrimit, familjarët e tij të nderuar ju nënshtruan një terrori psikologjik publik të pashembullt gjatë gjithë viteve të diktaturës me komedinë famëkeqe “Prefekti”.

Kthimi i eshtrave të Qazim Mulletit në qytetin që i sherbeu me ndershmëri dhe përkushtim ishte një akt civil dhe i drejtë, por edhe njëlloj ngushëllimi dhe ndjesë e merituar për familjarët e tij fisnik”, shkruan Sali Berisha në Facebook.

/tvklan.al