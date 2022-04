Berisha: Kuvendit të PD do t’i propozohet data 21 ose 22 Maj për të zgjedhur kryetarin e partisë

Shpërndaje







23:20 27/04/2022

Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike zhvilloi një mbledhje mbrëmjen e së mërkurës ku u diskutua për Kuvendin Kombëtar të PD të datës 30 Prill.

Në një deklaratë për mediat, Berisha bëri të ditur se Komisioni i Rithemelimit do t’i propozojë Kuvendit datën për të zgjedhur kryetarin e Partisë Demokratike.

Dhe kjo datë do të jetë 21 apo 22 Maji.

“Komisioni do të jetë para jush nesër për t’ju informuar për gjithë procesin. U ra dakord gjithashtu që t’i propozohet Kuvendit data e zgjedhjes së kryetarit, do kemi datë kur të thotë kuvendi. Data që i do i propozohet do të jetë data 21 ose 22 e Majit. Cilido kandidat do depozitojë pranë Komisionit të Operacioneve Zgjedhore dhe do përcaktohen pastaj rregullat. Sapo të vendosë Kuvendi, unë pothuajse e kam shpallur, por Kuvendi do formalizojë datën”.

Sali Berisha u shpreh se në punimet e Kuvendit të PD të 30 Prillit do t’u dërgohet ftesë edhe të larguarve nga Partia Demokratike.

“Në këtë listë është për shembull Arben Imami. Është Jozefina Topalli. Zonja Bregu po e lejoi… dhe z.Patozi, dhe Rudina Hajdari, të gjithë ata që janë larguar janë të mirëpritur”, deklaroi Berisha. /tvklan.al