Berisha: Lefter Allën e arrestuan se nuk pranoi të largohej

20:18 16/03/2023

Kreu i PD-së Sali Berisha ka reaguar në lidhje me arrestimin e kreut të Bashkisë së Bulqizës, Lefter Alla. Berisha u shpreh se atë e arrestuan sepse nuk pranoi të largohej dhe donte të rikandidonte më 14 Maj.

“Arrestuan mbrëmë për një tender 2 mln Euro, narkomanin e Bulqizës? A e dini ju pse e arrestuan? E arrestuan se nuk pranoi të largohej, donte të kandidonte patjetër dhe ja mbanin dosjen. Por ja ku e keni kryebashkiakun e Fierit, i cili tokën bujqësore e shpall tokë truall për të vjedhur, për të ndarë para. Burgosen vartësit, nuk burgoset ai që është kryesori. Këta vjedhin, vjedhin të gjithë”, tha Berisha.

Berisha i bëri komentet nga Lushnja, aty ku prezantoi kandidatin për kryetar bashkie, Eduart Sharka. Sipas kryedemokratit, këto zgjedhje ndajnë historinë dhe i bëri thirrje demokratëve e socialistëve që të bashkohen më përballjen me atë që e konsideron si regjimi monist.

“Çfarë po ndodh me ne? Është koha që të shtrojmë këtë pyetje, çfarë do që jemi, demokratë, socialistë pa parti. Duhet të ndalemi çfarë po ndodh me ne. Një regjim ka vendosur monizmin, monizmat janë dramat më të mëdha të popujve në histori. Por nuk ka popull në botë ta dijë më mirë se ne shqiptarët se çfarë do të thotë monizëm, ne e kaluam atë për gjysmë shekulli. Sot ne kemi një pushtet, kemi një njeri i cili ka në duart e veta çdo pushtet, ka pushtet më shumë se Ramiz Aliaj në vitin 1991. Sot kemi në pushtet një njeri i cili prodhon nga mëngjesi në darkë vetëm keqësi dhe negativitet për shqiptarët. Sot kemi një qeveri në të cilën të drejtat e qytetarëve shkelmohen me këmbë. Sot ne kemi një qeveri e cila varfëron dhe mjeron qytetarët e saj me vjedhjet që bën, çdo orë, çdo ditë, çdo stinë, çdo muaj, dhe çdo vit. Atëherë a duhet të vazhdojmë ne të ecim të përgjumur, a duhet të vazhdojmë ne të qëndrojmë indiferent. Çdo socialist i ndershëm duhet të bashkohet me ne, çdo qytetar i pa parti duhet të bashkohet me ne”, u shpreh Berisha./tvklan.al